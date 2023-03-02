"Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар Аксакалов обязал предпринимателей развивать села
Отправлено: 02.03.23 - 23:09
Аким области посетил Мендыкаринский район, пообщался с местными жителями и сельхозтоваропроизводителями. Был в населённых пунктах, где проблемы порядком накопились. Например, в с. Красная Пресня градус недовольства со стороны местных жителей был достаточно высоким. Люди не стеснялись в высказываниях. Читать новость>>
Позиция акима области: - субсидии получаете, это халявные деньги со стороны государства, часть из них что бы вложили в село - ясно и просто. Наверное, где то она и правильная: - государство само полностью ПРОВАЛИЛО свою же программу по восстановлению села, в развале которого она же и принимала "активное" участие в 90-х годах.
Уже в названии бред какой-то. Развитие населенных пунктов - забота государства, а не предпринимателей. Предпринимателей можно ПОПРОСИТЬ, намекнуть, но никак не обязывать. Этим своим требованием аким области дискредитирует государство. Цитата:
Все те, кто арендуют наши земли, – пришлые люди. Что вы сделали за эти годы для села, для тех людей, кто работает на вас, кто трудится на этой земле? Из деревни ужасный отток. У нас столько здесь развалин. У нас полпоселка нет. За все эти годы - один упадок. Нам вообще не повезло с ТОО, которое арендует у нас земли.
Это вообще за гранью разумного. Напоминает сходку ОПГ с местной властью в 90-е годы. "Зарплата в конверте" - прямое нарушение законодательства и должно наказываться, а тут прямо говорят. Но и наказать не могут - "помощи" точно не будет. Цитата:
Местная жительница заявила, что ее сын долгое время работает на этом предприятии, но его до сих пор официально не оформили.
А он точно хочет получать на 13-20% меньше (в зависимости от зарплаты)? Есть же и такие кто сам не желает получать "белую" зарплату. Ну и опять же - после такого заявления необходимо провести проверку и наказать. Неоформление работника - ещё большее нарушение, чем "серая" зарплата, потому что не только бюджет недополучает деньги, но и права работника нарушаются. Новый аким, как я понял, очень шумный и любит популизм. Напоминает Кулагина.
saba: Я говорил субсидии это зло в том числе для предпринимателя, поэтому всякий начальник может прийти к тебе и вести себя по хозяйски
Мне вот стало интересно - какой баланс этой взаимопомощи? То есть сначала государство помогает предпринимателям, а потом предприниматель помогает государству. Это всё в ноль или кто-то кому-то больше помогает?
ACROS: Позиция акима области: - субсидии получаете, это халявные деньги со стороны государства, часть из них что бы вложили в село - ясно и просто. Наверное, где то она и правильная: - государство само полностью ПРОВАЛИЛО свою же программу по восстановлению села, в развале которого она же и принимала "активное" участие в 90-х годах.
знаете я бы тоже сейчас считал как йанг что государство не имеет права нагибать сельхозников из за того что выделило им субсидии пока однажды не посетил администрацию одного к/х не буду говорить в каком районе так вот представьте что вы зашли в дом цыганского барона или лучше в дом обычного ставропольского гаишника от золота и лепнины рябило в глазах какието фигурки коней везде в человеческий рост,древнегерческие статуи, дорогущая европейская мёбель,картины везде и люстры как на титанике стеклянные огромные столы для переговоров и огромные кожаные кресла вип залы для более тонких переговоров с топчанами, коврами и кальянами секретутки с накачеными губами и тайским загаром и мальчики на побегушках в дорогих костюмах как говорят сейчас менагеры по продажам,логистике-х..истике,пиару и всему остальному директор весь такой как будто из италии на частном самолете только что прилетел,пытается одеваться по простому но видно что весь брендирвоанный и это район такой себе по экономическому росту рядом акимат такой себе здрипенький, дом культуры с не самым свежим ремонтом,дороги, домишки хилые в селе, магазинчики типа сельпо а вот спорт центр чуть ли не как на базе манчестер юнайтед (кого там тренируют фиг пойми) тоесть к/х это там градообразующее предприятие в него вкладывают огромные бабки чтобы у людей была работа и тут пришли работяги этого к/х (причем не с работы а буднично на совещание) грязные, прокуренные, со спитыми лицами мужики с деревянными от работы руками и телефонами-кнопками с потресканным экраном тут волей не волей задашься вопросом
а на какой х... вам вся эта лепнина, золото,секретутки с губами если у вас мужики рабочие не могут себе нормальную сотку купить и одежду? дороги убитые, домишки поваленные, вид в селе убогий но зато ваша администрация цветет и пахнет на субсидированные деньги пир во время чумы вот аксакалов после посещения одного такого к/х по всей видимости и решил что раз деньги у сельхозников на статуи есть так пусть еще и воду проводят за счет субсидий зажрались
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