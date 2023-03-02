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≡ Каждый 60-й костанаец болеет раком. Как организована онкологическая помощь, обсудили в областном акимате
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46286
Каждый 60-й костанаец болеет раком. Как организована онкологическая помощь, обсудили в областном акимате
Отправлено: 02.03.23 - 11:34
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Показатель смертности по онкозаболеваниям в Костанайской области выше среднереспубликанского в 1,2 раза, ранняя диагностика ниже на 5%, визуальная запущенность выше на 4%.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1508
Re: Каждый 60-й костанаец болеет раком. Как организована...
Отправлено: 02.03.23 - 11:34
#1
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Регулярно около 7 утра подвожу кого нибудь в онкологическую поликлинику при том. что работает она по моему с 9 утра, ну может быть с 8 и при этом не хватает всего одного врача?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13483
Каждый 60-й костанаец болеет раком. Как организована онкологическая помощь, обсудили в областном акимате
Отправлено: 03.03.23 - 12:03
#2
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странно как это еще тут апологеты перевода времени не отметились это же их теория что от не перевода часов у нас тут все заболевания а в кызылорде наверно уже все вылечились с 18 года?
сейчас посмотрим
в кызылординской области количество онкобольных увеличилось в двое

и это новость за 2020 год тоесть через 2 года после перевода времени больных стало в двое больше
я конечно выводов из за времени делать не буду я же не конспиролог но вот Ведлер и ко должны задуматься

[Исправлено: Домовенок, 03.03.2023 - 12:05]
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