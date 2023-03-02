Отправлено: - 12:03

[Исправлено: Домовенок, 03.03.2023 - 12:05]

странно как это еще тут апологеты перевода времени не отметились это же их теория что от не перевода часов у нас тут все заболевания а в кызылорде наверно уже все вылечились с 18 года?сейчас посмотрими это новость за 2020 год тоесть через 2 года после перевода времени больных стало в двое большея конечно выводов из за времени делать не буду я же не конспиролог но вот Ведлер и ко должны задуматься