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≡ "Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар Аксакалов обязал предпринимателей развивать села
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46286
"Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар Аксакалов обязал предпринимателей развивать села
Отправлено: 02.03.23 - 23:09
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Аким области посетил Мендыкаринский район, пообщался с местными жителями и сельхозтоваропроизводителями. Был в населённых пунктах, где проблемы порядком накопились. Например, в с. Красная Пресня градус недовольства со стороны местных жителей был достаточно высоким. Люди не стеснялись в высказываниях.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3981
Re: "Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар...
Отправлено: 02.03.23 - 23:09
#1
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Позиция акима области: - субсидии получаете, это халявные деньги со стороны государства, часть из них что бы вложили в село - ясно и просто.
Наверное, где то она и правильная: - государство само полностью ПРОВАЛИЛО свою же программу по восстановлению села, в развале которого она же и принимала "активное" участие в 90-х годах.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15545
"Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар Аксакалов потребовал от предпринимателей, чтобы те развивали села
Отправлено: 03.03.23 - 08:18
#2
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Цитата:
Кумар Аксакалов потребовал от предпринимателей, чтобы те развивали села

Источник:

Уже в названии бред какой-то. Развитие населенных пунктов - забота государства, а не предпринимателей. Предпринимателей можно ПОПРОСИТЬ, намекнуть, но никак не обязывать. Этим своим требованием аким области дискредитирует государство.
Цитата:
Все те, кто арендуют наши земли, – пришлые люди. Что вы сделали за эти годы для села, для тех людей, кто работает на вас, кто трудится на этой земле? Из деревни ужасный отток. У нас столько здесь развалин. У нас полпоселка нет. За все эти годы - один упадок. Нам вообще не повезло с ТОО, которое арендует у нас земли.

Источник:

Ещё одно отсутствие логики. Ну с какого вообще рожна предприниматели что-то должны? Вообще этот "долг" как-то перекрывается помощью государства?

Цитата:
Таким образом, позиция Аксакалова обязывает сельхозтоваропроизводителей "внимательно" относиться к земле, селу и сельчанам.

Источник:


За такую позицию нужно снимать с должности.

Цитата:
- Или вы в конверте отдаете остальное? - спросил аким.

- И такие получают тоже... - уточнил руководитель ТОО "АПК Group" Муслихитдин САНАКУЛОВ.

Источник:


Это вообще за гранью разумного. Напоминает сходку ОПГ с местной властью в 90-е годы. "Зарплата в конверте" - прямое нарушение законодательства и должно наказываться, а тут прямо говорят. Но и наказать не могут - "помощи" точно не будет.
Цитата:
Местная жительница заявила, что ее сын долгое время работает на этом предприятии, но его до сих пор официально не оформили.

А он точно хочет получать на 13-20% меньше (в зависимости от зарплаты)? Есть же и такие кто сам не желает получать "белую" зарплату. Ну и опять же - после такого заявления необходимо провести проверку и наказать. Неоформление работника - ещё большее нарушение, чем "серая" зарплата, потому что не только бюджет недополучает деньги, но и права работника нарушаются.
Новый аким, как я понял, очень шумный и любит популизм. Напоминает Кулагина.

[Исправлено: Victor Yang, 03.03.2023 - 08:24]

[Исправлено: Victor Yang, 03.03.2023 - 08:26]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1508
Re: "Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар...
Отправлено: 03.03.23 - 08:46
#3
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Цитата:
Victor Yang:
Ну с какого вообще рожна предприниматели что-то должны?

Коммунист пришёл, для него вся эта рыночная экономика пустой звук. А второй предприниматель крупно подставился
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1508
Re: "Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар...
Отправлено: 03.03.23 - 08:48
#4
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Рад за Эдуарда у него посмотрите зарплата в таблице,раньше были знакомы
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1508
Re: "Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар...
Отправлено: 03.03.23 - 08:51
#5
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Я говорил субсидии это зло в том числе для предпринимателя, поэтому всякий начальник может прийти к тебе и вести себя по хозяйски
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1508
Re: "Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар...
Отправлено: 03.03.23 - 08:58
#6
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Я даже не знаю почему мне так активно не нравится наш новый аким области? у меня такое ощущение как будто я вернулся на пару десятилетий назад. Всё то же самое, а вот моложе увы я не стал
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1508
Re: "Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар...
Отправлено: 03.03.23 - 09:02
#7
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Ощущение безнадёжности охватывает меня. Где же та проволока, которую г-н Кулагин прилюдно учил вытаскивать из земли. наверное надо закопать по пути следования г-на Аксакалова, посмотрим , что выйдет
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1508
Re: "Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар...
Отправлено: 03.03.23 - 09:04
#8
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Всё про Жана Казакстан можно даже не вспоминать, у нас в области КазССР
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15545
"Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар Аксакалов потребовал от предпринимателей, чтобы те развивали села
Отправлено: 03.03.23 - 09:33
#9
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Цитата:
saba:
Я говорил субсидии это зло в том числе для предпринимателя, поэтому всякий начальник может прийти к тебе и вести себя по хозяйски

Мне вот стало интересно - какой баланс этой взаимопомощи? То есть сначала государство помогает предпринимателям, а потом предприниматель помогает государству. Это всё в ноль или кто-то кому-то больше помогает?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
865
"Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар Аксакалов обязал предпринимателей развивать села
Отправлено: 03.03.23 - 11:25
#10
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В Астане строить будут ЛРТ, выделили много млрд тенге, выборы досрочные проводят постоянно (президент, парламент),значит деньги есть в Казахстане. Просто надо требовать их лучше и направлять в села

[Исправлено: arman_kst, 03.03.2023 - 11:30]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13483
"Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар Аксакалов обязал предпринимателей развивать села
Отправлено: 03.03.23 - 11:53
#11
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Цитата:
ACROS:
Позиция акима области: - субсидии получаете, это халявные деньги со стороны государства, часть из них что бы вложили в село - ясно и просто. Наверное, где то она и правильная: - государство само полностью ПРОВАЛИЛО свою же программу по восстановлению села, в развале которого она же и принимала "активное" участие в 90-х годах.

знаете я бы тоже сейчас считал как йанг что государство не имеет права нагибать сельхозников из за того что выделило им субсидии пока однажды не посетил администрацию одного к/х не буду говорить в каком районе
так вот представьте что вы зашли в дом цыганского барона или лучше в дом обычного ставропольского гаишника
от золота и лепнины рябило в глазах
какието фигурки коней везде в человеческий рост,древнегерческие статуи, дорогущая европейская мёбель,картины везде и люстры как на титанике
стеклянные огромные столы для переговоров и огромные кожаные кресла
вип залы для более тонких переговоров с топчанами, коврами и кальянами
секретутки с накачеными губами и тайским загаром и мальчики на побегушках в дорогих костюмах как говорят сейчас менагеры по продажам,логистике-х..истике,пиару и всему остальному
директор весь такой как будто из италии на частном самолете только что прилетел,пытается одеваться по простому но видно что весь брендирвоанный
и это район такой себе по экономическому росту
рядом акимат такой себе здрипенький, дом культуры с не самым свежим ремонтом,дороги, домишки хилые в селе, магазинчики типа сельпо
а вот спорт центр чуть ли не как на базе манчестер юнайтед (кого там тренируют фиг пойми)
тоесть к/х это там градообразующее предприятие
в него вкладывают огромные бабки чтобы у людей была работа
и тут пришли работяги этого к/х (причем не с работы а буднично на совещание)
грязные, прокуренные, со спитыми лицами мужики с деревянными от работы руками и телефонами-кнопками с потресканным экраном
тут волей не волей задашься вопросом

а на какой х... вам вся эта лепнина, золото,секретутки с губами если у вас мужики рабочие не могут себе нормальную сотку купить и одежду?
дороги убитые, домишки поваленные, вид в селе убогий но зато ваша администрация цветет и пахнет на субсидированные деньги
пир во время чумы вот аксакалов после посещения одного такого к/х по всей видимости и решил что раз деньги у сельхозников на статуи есть так пусть еще и воду проводят за счет субсидий
зажрались

[Исправлено: abaika95, 03.03.2023 - 11:56]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1508
Re: "Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар...
Отправлено: 03.03.23 - 12:08
#12
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Цитата:
Victor Yang:
Мне вот стало интересно - какой баланс этой взаимопомощи?

Коммунистический, мы вам субсидии,а я хозяин
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