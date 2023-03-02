Отправлено: - 11:53

ACROS:

Позиция акима области: - субсидии получаете, это халявные деньги со стороны государства, часть из них что бы вложили в село - ясно и просто. Наверное, где то она и правильная: - государство само полностью ПРОВАЛИЛО свою же программу по восстановлению села, в развале которого она же и принимала "активное" участие в 90-х годах.

[Исправлено: abaika95, 03.03.2023 - 11:56]

Цитата:знаете я бы тоже сейчас считал как йанг что государство не имеет права нагибать сельхозников из за того что выделило им субсидии пока однажды не посетил администрацию одного к/х не буду говорить в каком районетак вот представьте что вы зашли в дом цыганского барона или лучше в дом обычного ставропольского гаишникаот золота и лепнины рябило в глазахкакието фигурки коней везде в человеческий рост,древнегерческие статуи, дорогущая европейская мёбель,картины везде и люстры как на титаникестеклянные огромные столы для переговоров и огромные кожаные креславип залы для более тонких переговоров с топчанами, коврами и кальянамисекретутки с накачеными губами и тайским загаром и мальчики на побегушках в дорогих костюмах как говорят сейчас менагеры по продажам,логистике-х..истике,пиару и всему остальномудиректор весь такой как будто из италии на частном самолете только что прилетел,пытается одеваться по простому но видно что весь брендирвоанныйи это район такой себе по экономическому ростурядом акимат такой себе здрипенький, дом культуры с не самым свежим ремонтом,дороги, домишки хилые в селе, магазинчики типа сельпоа вот спорт центр чуть ли не как на базе манчестер юнайтед (кого там тренируют фиг пойми)тоесть к/х это там градообразующее предприятиев него вкладывают огромные бабки чтобы у людей была работаи тут пришли работяги этого к/х (причем не с работы а буднично на совещание)грязные, прокуренные, со спитыми лицами мужики с деревянными от работы руками и телефонами-кнопками с потресканным экраномтут волей не волей задашься вопросома на какой х... вам вся эта лепнина, золото,секретутки с губами если у вас мужики рабочие не могут себе нормальную сотку купить и одежду?дороги убитые, домишки поваленные, вид в селе убогий но зато ваша администрация цветет и пахнет на субсидированные деньгипир во время чумы вот аксакалов после посещения одного такого к/х по всей видимости и решил что раз деньги у сельхозников на статуи есть так пусть еще и воду проводят за счет субсидийзажрались