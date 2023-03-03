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≡ За разбитые на парковке машины водитель заплатит штраф в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46286
За разбитые на парковке машины водитель заплатит штраф в Костанае
Отправлено: 03.03.23 - 11:35
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Специализированный суд по административным правонарушениям вчера, 2 марта, вынес решение по делу о ДТП, произошедшем 8 февраля на парковке у ТРЦ "Емашн". Потерпевшими в этом деле были признаны водители трех поврежденных автомобилей Е., Д. и О..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5918
Re: За разбитые на парковке машины водитель заплатит штраф в...
Отправлено: 03.03.23 - 11:35
#1
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Касаемо штрафа решили за пять минут, а выплата ущерба отправят подавать на суд, у вас мол гражданские правовые отношения. А там волынку протянут самое меньшее полгода, ещё оценку попросят, услуги адвоката, пошлины
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
865
Re: За разбитые на парковке машины водитель заплатит штраф в...
Отправлено: 03.03.23 - 11:36
#2
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Ущерб страховые компании?
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