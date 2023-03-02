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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48207 Кумар Аксакалов потребовал от предпринимателей, чтобы те развивали селаИсточник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48207 Все те, кто арендуют наши земли, – пришлые люди. Что вы сделали за эти годы для села, для тех людей, кто работает на вас, кто трудится на этой земле? Из деревни ужасный отток. У нас столько здесь развалин. У нас полпоселка нет. За все эти годы - один упадок. Нам вообще не повезло с ТОО, которое арендует у нас земли.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48207 Таким образом, позиция Аксакалова обязывает сельхозтоваропроизводителей "внимательно" относиться к земле, селу и сельчанам.Источник:





- И такие получают тоже... - уточнил руководитель ТОО "АПК Group" Муслихитдин САНАКУЛОВ.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48207 - Или вы в конверте отдаете остальное? - спросил аким.- И такие получают тоже... - уточнил руководитель ТОО "АПК Group" Муслихитдин САНАКУЛОВ.Источник:

Местная жительница заявила, что ее сын долгое время работает на этом предприятии, но его до сих пор официально не оформили.

[Исправлено: Victor Yang, 03.03.2023 - 08:24]

[Исправлено: Victor Yang, 03.03.2023 - 08:26]

Цитата:Уже в названии бред какой-то. Развитие населенных пунктов - забота государства, а не предпринимателей. Предпринимателей можно ПОПРОСИТЬ, намекнуть, но никак не обязывать. Этим своим требованием аким области дискредитирует государство.Цитата:Ещё одно отсутствие логики. Ну с какого вообще рожна предприниматели что-то должны? Вообще этот "долг" как-то перекрывается помощью государства?Цитата:За такую позицию нужно снимать с должности.Цитата:Это вообще за гранью разумного. Напоминает сходку ОПГ с местной властью в 90-е годы. "Зарплата в конверте" - прямое нарушение законодательства и должно наказываться, а тут прямо говорят. Но и наказать не могут - "помощи" точно не будет.Цитата:А он точно хочет получать на 13-20% меньше (в зависимости от зарплаты)? Есть же и такие кто сам не желает получать "белую" зарплату. Ну и опять же - после такого заявления необходимо провести проверку и наказать. Неоформление работника - ещё большее нарушение, чем "серая" зарплата, потому что не только бюджет недополучает деньги, но и права работника нарушаются.Новый аким, как я понял, очень шумный и любит популизм. Напоминает Кулагина.