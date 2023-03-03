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≡ Стерилизовали более 80 собак и кошек - Как прошла акция World Spay Day в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46283
Стерилизовали более 80 собак и кошек - Как прошла акция World Spay Day в Костанае?
Отправлено: 03.03.23 - 07:57
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Акцию для пенсионеров, многодетных семей и социально уязвимых слоев населения провели в рамках Всемирного дня кастрации и стерилизации животных (World Spay Day) ветцентр «VetZabota» и ОО «Надежда Плюс kst».
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5917
Re: Стерилизовали более 80 собак и кошек - Как прошла акция...
Отправлено: 03.03.23 - 07:57
#1
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У нас в Рудном такая акция была бесплатной, нашлись спонсоры, волонтеры кинули клич и все кошатники понесли хвостатых на стерилизацию. Лично я собрал местных восемь кошек, иначе от котов не было покоя, сейчас хоть в округе тишина. Бывало котят подкидывали, вроде перестали.
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