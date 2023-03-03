Re: Стерилизовали более 80 собак и кошек - Как прошла акция...

Отправлено: - 07:57

У нас в Рудном такая акция была бесплатной, нашлись спонсоры, волонтеры кинули клич и все кошатники понесли хвостатых на стерилизацию. Лично я собрал местных восемь кошек, иначе от котов не было покоя, сейчас хоть в округе тишина. Бывало котят подкидывали, вроде перестали.