Отправлено: - 23:58

ACROS:

Не понимаю я действия этих гос.органов:

ACROS: Позиция акима области: - субсидии получаете, это халявные деньги со стороны государства, часть из них что бы вложили в село - ясно и просто.

Ой, Вань, гляди, какие клоуны!Рот - хоть завязочки пришейОй, до чего, Вань, размалёваныИ голос - как у алкашей!А тот похож - нет, вправду, ВаньНа шурина - такая ж пьяньНу нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь... (с)До сих пор актуально.Цитата:Да Вы то понимаете,Цитата:Хотя тоже вопросов много, по всем направлениям.