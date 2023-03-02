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«Дайте нам последний шанс» - Завод, который производит кирпич для костанайских новостроек, на грани остановки
«Дайте нам последний шанс» - Завод, который производит кирпич для костанайских новостроек, на грани остановки
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46282
«Дайте нам последний шанс» - Завод, который производит кирпич для костанайских новостроек, на грани остановки
Отправлено: 02.03.23 - 23:27
И остановка, если таковая случится, будет очень долгой, уверена представитель ТОО «Шахристан-Агро» Алия АХМЕТОВА. На заседании совета по защите прав предпринимателей 28 февраля она даже сказала, что если дело обернется так, то вообще нет смысла заниматься бизнесом.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3981
Re: «Дайте нам последний шанс» - Завод, который производит...
Отправлено: 02.03.23 - 23:27
Не понимаю я действия этих гос.органов: -когда коту делать нехер, он чешет яйца.
Одни гос.органы из-за потерянного АПЗ, хотят выселить жильцов и снести дом который не падает и не даёт трещину и в нём можно жить; другие не дают работать кирпичному заводу из-за надуманных и не критичных требовании по экологии ( займитесь делом против ТОО "Арселор Миттал")- а, как же быть с рабочими местами, налоги в бюджет и прочее.
Имиджевая работа , или сопение в две дырки, якобы изображая работу - вот как можно охарактеризовать деятельность этих гос.органов; или же как обычно ларчик открывается: - заказ от конкурентов ??
Одни гос.органы из-за потерянного АПЗ, хотят выселить жильцов и снести дом который не падает и не даёт трещину и в нём можно жить; другие не дают работать кирпичному заводу из-за надуманных и не критичных требовании по экологии ( займитесь делом против ТОО "Арселор Миттал")- а, как же быть с рабочими местами, налоги в бюджет и прочее.
Имиджевая работа , или сопение в две дырки, якобы изображая работу - вот как можно охарактеризовать деятельность этих гос.органов; или же как обычно ларчик открывается: - заказ от конкурентов ??
Re: «Дайте нам последний шанс» - Завод, который производит...
Отправлено: 02.03.23 - 23:58
Ой, Вань, гляди, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей
Ой, до чего, Вань, размалёваны
И голос - как у алкашей!
А тот похож - нет, вправду, Вань
На шурина - такая ж пьянь
Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь... (с)
До сих пор актуально.
Цитата:
Да Вы то понимаете,
Цитата:
Хотя тоже вопросов много, по всем направлениям.
Рот - хоть завязочки пришей
Ой, до чего, Вань, размалёваны
И голос - как у алкашей!
А тот похож - нет, вправду, Вань
На шурина - такая ж пьянь
Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь... (с)
До сих пор актуально.
Цитата:
ACROS:
Не понимаю я действия этих гос.органов:
Не понимаю я действия этих гос.органов:
Да Вы то понимаете,
Цитата:
ACROS: Позиция акима области: - субсидии получаете, это халявные деньги со стороны государства, часть из них что бы вложили в село - ясно и просто.
Хотя тоже вопросов много, по всем направлениям.
Re: «Дайте нам последний шанс» - Завод, который производит...
Отправлено: 03.03.23 - 00:03
//Но в ноябре 2021 года контракт на недропользование с ним управление природных ресурсов и регулирования природопользования расторгло.// - Во как, а на каком основании?
//руководитель отдела недропользования названного управления Канат УМИРБАЕВ. И перечислил их: неисполнение обязательств по страхованию, отчислениям на социально-экономическое развитие региона, на финансирование обучения, повышения квалификации и переподготовки работников, по отчислениям в ликвидационный фонд, не оплачена неустойка в размере 30% от суммы неисполненных обязательств за 2020 год. Кроме того, без согласования с управлением произведена перерегистрация учредителя ТОО, с опозданием на две недели был отправлен отчет об исполнении контрактных обязательств.// -
Я дико извиняюсь, но какое дело руководителю недропользованием - до всего вышеперечисленного? Для этого есть другие органы. Или ему именно тез 30% так не хватило?
//руководитель отдела недропользования названного управления Канат УМИРБАЕВ. И перечислил их: неисполнение обязательств по страхованию, отчислениям на социально-экономическое развитие региона, на финансирование обучения, повышения квалификации и переподготовки работников, по отчислениям в ликвидационный фонд, не оплачена неустойка в размере 30% от суммы неисполненных обязательств за 2020 год. Кроме того, без согласования с управлением произведена перерегистрация учредителя ТОО, с опозданием на две недели был отправлен отчет об исполнении контрактных обязательств.// -
Я дико извиняюсь, но какое дело руководителю недропользованием - до всего вышеперечисленного? Для этого есть другие органы. Или ему именно тез 30% так не хватило?
«Дайте нам последний шанс» - Завод, который производит кирпич для костанайских новостроек, на грани остановки
Отправлено: 03.03.23 - 00:21
Цитата:
А тут к гадалке не ходи, 30% не дали. Вот я когда 7-мь лет назад (в Германии) покупал дачный участок (не в обществе - частный), все документы сначала на проверку в ведомство по градостроительству отправлялись (если у города есть уже планы по данному участку, он не может быть продан). Я получил добро, значит у города нет на него "претензий" и если таковые появятся, должны будут возместить с учётом сегодняшней цены. Хотя как на частных, так и в
садовом обществе - запрещено проживание и строительство фундаментальных сооружений.
Это я так к тому, что каждое ведомство занимается своим делом и не суёт нос в дела другого, при необходимости, работают согласовано.
Хотя тему, кто допустил и разрешил строительство на дачах? И как с этим сегодня бороться? Тоже не мешало бы поднять. Не спокойно в Королевстве однако.
[Исправлено: Эл-починно, 03.03.2023 - 00:22]
ACROS:
Не понимаю я действия этих гос.органов:
Не понимаю я действия этих гос.органов:
А тут к гадалке не ходи, 30% не дали. Вот я когда 7-мь лет назад (в Германии) покупал дачный участок (не в обществе - частный), все документы сначала на проверку в ведомство по градостроительству отправлялись (если у города есть уже планы по данному участку, он не может быть продан). Я получил добро, значит у города нет на него "претензий" и если таковые появятся, должны будут возместить с учётом сегодняшней цены. Хотя как на частных, так и в
садовом обществе - запрещено проживание и строительство фундаментальных сооружений.
Это я так к тому, что каждое ведомство занимается своим делом и не суёт нос в дела другого, при необходимости, работают согласовано.
Хотя тему, кто допустил и разрешил строительство на дачах? И как с этим сегодня бороться? Тоже не мешало бы поднять. Не спокойно в Королевстве однако.
[Исправлено: Эл-починно, 03.03.2023 - 00:22]
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