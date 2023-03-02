Re: Кумар Аксакалов сообщил, что финансирование футбольного...

Отправлено: - 23:34

Аким может говорить всё что угодно: - область то его и тут он хозяин, он даже может сказать - бюджет 100 тенге.

Всё равно ведь бюджет ФК "Тобол" - непрозрачный и ЛЬВИНАЯ доля - ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ деньги.