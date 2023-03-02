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≡ Кумар Аксакалов сообщил, что финансирование футбольного...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46282
Кумар Аксакалов сообщил, что финансирование футбольного...
Отправлено: 02.03.23 - 23:34
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Кумар Аксакалов сообщил, что финансирование футбольного клуба «Тобол» из бюджета Костанайской области останется на уровне 2022 года - 1,2 млрд тенге. Правильно ли это?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3981
Re: Кумар Аксакалов сообщил, что финансирование футбольного...
Отправлено: 02.03.23 - 23:34
#1
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Аким может говорить всё что угодно: - область то его и тут он хозяин, он даже может сказать - бюджет 100 тенге.
Всё равно ведь бюджет ФК "Тобол" - непрозрачный и ЛЬВИНАЯ доля - ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ деньги.
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