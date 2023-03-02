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"Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар Аксакалов потребовал от предпринимателей, чтобы те развивали села
"Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар Аксакалов потребовал от предпринимателей, чтобы те развивали села
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