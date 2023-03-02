Re: "Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар...

Отправлено: - 23:09

Позиция акима области: - субсидии получаете, это халявные деньги со стороны государства, часть из них что бы вложили в село - ясно и просто.

Наверное, где то она и правильная: - государство само полностью ПРОВАЛИЛО свою же программу по восстановлению села, в развале которого она же и принимала "активное" участие в 90-х годах.