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≡ "Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар Аксакалов потребовал от предпринимателей, чтобы те развивали села
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46282
"Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар Аксакалов потребовал от предпринимателей, чтобы те развивали села
Отправлено: 02.03.23 - 23:09
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Аким области посетил Мендыкаринский район, пообщался с местными жителями и сельхозтоваропроизводителями. Был в населённых пунктах, где проблемы порядком накопились. Например, в с. Красная Пресня градус недовольства со стороны местных жителей был достаточно высоким. Люди не стеснялись в высказываниях.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3981
Re: "Мы будем требовать с каждого сельхозника" - Кумар...
Отправлено: 02.03.23 - 23:09
#1
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Позиция акима области: - субсидии получаете, это халявные деньги со стороны государства, часть из них что бы вложили в село - ясно и просто.
Наверное, где то она и правильная: - государство само полностью ПРОВАЛИЛО свою же программу по восстановлению села, в развале которого она же и принимала "активное" участие в 90-х годах.
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