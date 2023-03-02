Отправлено: - 16:55

ACROS:

субсидии - это всё таки государственные деньги и они вправе залезть в любую бухгалтерию любого ТОО и КХ.

Цитата:В итоге это ограничит и всю неограниченную власть финпола. государственные деньги получил банк Вы отвечаете только перед банком в соответствии с законодательством