Если у человека мнение - идти и убивать, просто так, из за того, что он в своей жизни ничего не заработал, что у него нет даже унитаза в доме, не говоря уже о Ладе или бане, за постройку которой пошел тоже убивать один воен, да, ему выплатили леньги и он все таки построил баню за бойню в Украине, это для меня вообще не люди.. И называть таких таким словом это еще просто ласково выражаюсь.. И вся эта пропаганда, если ты беден, значит иди убивать за бабло другую нацию, эта пропаганда не то что быдлетизма, а и нацизма..
Сегодня про ударения там, никто не говорит. Сегодня из этих учеников стараются готовить тех, кто будет ненавидеть украинцев, казахов, поляков и остальных. Кому вобьют в голову, что надо таких убивать за деньги. И учит их этому то богатое быдло, которое никогда не пойдет само умирать, а будет посылать вместо себя этих недалеких и тронутых умом бедной молодежи, которой они вышибли мозги пропагандой, которая будет искать выход из ситуации только потому, что их эти богатые,сделали бедными специально, чтобы те умирали за этих богатеев, которые не идут сами убивать, а гонять эту безумствующую толпу спереди себя подачками и кнутами..
Сегодня это быдло, у которых нет ни унитазов, ни Лад, ни стиральных машинок, за бабло опять уничтожило целый дом.
Да, у этого быдла, у которого другое мнение, а это убивать за унитазы, за сделанную дверь в нужнике на улице, другое мнение.. Это убивать и убивать. И это с ними творят в школах с самого детства.. Вот уже 9 лет.. Понять их? Нет. Не пойдет. Да, мы тоже убиваем, ради того, чтобы жить, овец, коз, свиней, коней.. Но себе подобных, чтобы за это получить в подарок Унитаз и звезду Героя в нем, за это я не согласен.. И то, унитаз же нужно украсть у тех, кого ты убил. Все не просто так..
О, новости какие.. Диверсионная группа из Украины, с желтосиними повязками, флагами, ведрами сала и другими атрибутами с гербами Украины и портретами Зеленского, показывая всему миру что они нацисты, в составе 100 человек напала на детский автобус в России и съела всех детей вместе с шофером!
Просто вопрос, зачем диверсионным разведывательным группам знаки отличия и портреты Зеленского с метр на метр на вражеской территории?
Это конечно же так,жаль Вы не учились у Ю.Я, Бондаренко иначе бы Вы узнали сколько в этом оттенков, самое главное хочу сказать, когда, каждый день перед лицом кровь, она начинает восприниматься , как водица.
saba: иначе бы Вы узнали сколько в этом оттенков, самое главное хочу сказать, когда, каждый день перед лицом кровь, она начинает восприниматься , как водица.
В убийстве нет оттенков. Это абсолютно. Убийство это прежде всего убийство. А то я с такими учителями и нацистов Германии сейчас начну оправдывать, которые пошли убивать советских людей, потому что по их мнению там была нехорошая власть, и убийства 27ми миллионов советских людей надо оправдать под разными оттенками..
----Твое мнение?? Думаю , тот редкий случай , когда я с тобой соглашусь . ----//В Государственной думе приняли во втором чтении поправки о лишении свободы за дискредитацию участников спецоперации, а также за фейки о добровольцах.Согласно проекту закона, за фейки о любых участниках военной операции на Украине будет предусмотрена ответственность до 15 лет лишения свободы, если они повлекли тяжкие последствия. Также законопроект предусматривает штраф до 5 млн руб. или наказание принудительными работами до 5 лет.В конце января к Володину с просьбой запретить дискредитацию и фейки об участвующих в СВО обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По словам предпринимателя, вся страна «гордится своими защитниками, но есть отдельные средства массовой информации, блогеры и Telegram-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев».// -
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