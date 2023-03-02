Отправлено: - 16:03

saba:

иначе бы Вы узнали сколько в этом оттенков, самое главное хочу сказать, когда, каждый день перед лицом кровь, она начинает восприниматься , как водица.

Цитата:В убийстве нет оттенков.Это абсолютно.Убийство это прежде всего убийство.А то я с такими учителями и нацистов Германии сейчас начну оправдывать, которые пошли убивать советских людей, потому что по их мнению там была нехорошая власть, и убийства 27ми миллионов советских людей надо оправдать под разными оттенками..