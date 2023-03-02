Главные водохранилища Костанайской области опустели на 60%

Отправлено: - 17:49

Водопропусков хватает. Не хватает именно воды, снега.

Дождей мало - земля остаётся сухой - осенью и в начале зимы по причине этой сухости не замерзает, т.е. остаётся сильно пористой. Потому весной, сколько бы снега не выпало, он при таянии впитывается землёй, как губкой, сразу на месте. В реки просто нечему стекать.

Сколько-нибудь значимый паводок возможен только в случае резкого потепления, когда снег тает так быстро, что не успевает сразу впитаться в землю. Потому стекает в низины, где стоит всё-равно недолго. Уходит в низ.

А если потепление постепенное, то исчезновения снега никто не замечает. Он просто уходит вниз там, где лежит.