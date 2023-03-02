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≡ Главные водохранилища Костанайской области опустели на 60%
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46279
Главные водохранилища Костанайской области опустели на 60%
Отправлено: 02.03.23 - 17:16
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Два крупных водохранилища региона опустели более, чем наполовину. В Костанайской области ожидают критическую ситуацию с водоснабжением. Специалисты говорят, что виной тому малоснежные зимы, засушливое лето и недостаточность осенних осадков.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1038
Re: Главные водохранилища Костанайской области опустели на 60%
Отправлено: 02.03.23 - 17:16
#1
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Бассейны рек Тобол и Аят не пополняются паводком, потому что нет стока с полей. Все перекопано рудниками-отвалами, дорогами, строениями. Водопропусков мало. И только потом уже осадки и т.д.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
748
Главные водохранилища Костанайской области опустели на 60%
Отправлено: 02.03.23 - 17:49
#2
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Водопропусков хватает. Не хватает именно воды, снега.
Дождей мало - земля остаётся сухой - осенью и в начале зимы по причине этой сухости не замерзает, т.е. остаётся сильно пористой. Потому весной, сколько бы снега не выпало, он при таянии впитывается землёй, как губкой, сразу на месте. В реки просто нечему стекать.
Сколько-нибудь значимый паводок возможен только в случае резкого потепления, когда снег тает так быстро, что не успевает сразу впитаться в землю. Потому стекает в низины, где стоит всё-равно недолго. Уходит в низ.
А если потепление постепенное, то исчезновения снега никто не замечает. Он просто уходит вниз там, где лежит.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1022
Re: Главные водохранилища Костанайской области опустели на 60%
Отправлено: 02.03.23 - 18:40
#3
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суперспец по украине должен сказать:
путен виноват!
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7443
Re: Главные водохранилища Костанайской области опустели на 60%
Отправлено: 02.03.23 - 19:31
#4
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Цитата:
electro:

---Однозначно !!! :lol: :lol:
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