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960 проектов на развитие бизнеса
960 проектов на развитие бизнеса
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46279
960 проектов на развитие бизнеса
Отправлено: 02.03.23 - 15:52
Новая экономическая политика Казахстана направлена на развитие малого и среднего бизнеса и села. Особое внимание уделяется насыщению внутреннего рынка отечественными товарами и услугами.
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Re: 960 проектов на развитие бизнеса
Отправлено: 02.03.23 - 15:52
Цитата://Новая экономическая политика Казахстана направлена//
А, у нас что уже НЭП ?? Как предприниматель, следящий за всем новым что происходит в Казахстане в сфере бизнеса, узнаю про это с удивлением ??
А, как же программа ФИИР?? или экономический прыжок нового азиатского тигра ??
Очевидно эта новость из разряда - ЧЕТВЁРТОЙ и ПЯТОЙ промышленных революции - которые прошли мимо нас,и о которых нам сообщил Назарбаев, будучи ещё первым президентом, возвратясь из своей очередной заграничной командировки.
А, у нас что уже НЭП ?? Как предприниматель, следящий за всем новым что происходит в Казахстане в сфере бизнеса, узнаю про это с удивлением ??
А, как же программа ФИИР?? или экономический прыжок нового азиатского тигра ??
Очевидно эта новость из разряда - ЧЕТВЁРТОЙ и ПЯТОЙ промышленных революции - которые прошли мимо нас,и о которых нам сообщил Назарбаев, будучи ещё первым президентом, возвратясь из своей очередной заграничной командировки.
Re: 960 проектов на развитие бизнеса
Отправлено: 02.03.23 - 16:09
Я конечно не экономист, одного не понимаю, все эти программы для поддержки разного бизнеса, для чего они. Насколько государство в лице своих чиновников компетентно в разных отраслях бизнеса. Почему для одних одни правила. для других другие(простите за тавтологию. Что стоит за тем, что у одного ипотека(это я так , для примера) стоит 14%, у другого 6% ,значит ли это. что в силу своей молодости и последующей востребованности один гражданин РК ценнее другого,почему субсидии государства выделяются зерновому производству(простите Акрос) и совсем не выделяются торговле(привет Добринцов), что разный бизнес важен по разному? Сумасшедшей отдачи от с/х уже нет, как раньше, важность сферы услуг выросла в разы, какая реакция государства, ужесточить выдачу субсидий для первых. для вторых, пусть будут довольны. что их не трогают
Re: 960 проектов на развитие бизнеса
Отправлено: 02.03.23 - 16:16
Моё предложение упразднить все эти фонды, сделать чёткую градацию. какие сферы предпринимательства подпадают под процент, допустим 6, потом 10, остальные на свой страх и риск и всё не надо никаких программ. Хочешь завод по сушке молока, у меня есть 15% процентов средств,45% процентов даёт государство, остальные ищи, есть инвесторы, есть банки с коммерческими займами, просчитай риски. и решай, на то ты и предприниматель. Уж простите западный менталитет начинает просыпаться ведь деньги государства это и мои деньги?
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2947
Re: 960 проектов на развитие бизнеса
Отправлено: 02.03.23 - 16:21
Цитата:
Сферам торговли у услуг ничего от государства не надо. Ни субсидий ни программ. Сами справятся. Только не надо каждые правила по дополнительного отъёма денег у бизнеса придумывать.
saba:
для вторых, пусть будут довольны. что их не трогают
для вторых, пусть будут довольны. что их не трогают
Сферам торговли у услуг ничего от государства не надо. Ни субсидий ни программ. Сами справятся. Только не надо каждые правила по дополнительного отъёма денег у бизнеса придумывать.
Re: 960 проектов на развитие бизнеса
Отправлено: 02.03.23 - 16:24
Цитата:
Я, допустим эти субсидии не выпросил: - даёт их ДОБРОВОЛЬНО государство по просьбе крупных или супер крупных "агашек"; , халявные деньги - почему бы не нагнутся и не взять ??
Насчёт торговли и субсидии: - ещё как они получают, только не мелочь вроде Добринцова, а крупные акулы типа "Магнум" и им подобные.
saba:
выделяются зерновому производству(простите Акрос) и совсем не выделяются торговле(привет Добринцов),
выделяются зерновому производству(простите Акрос) и совсем не выделяются торговле(привет Добринцов),
Я, допустим эти субсидии не выпросил: - даёт их ДОБРОВОЛЬНО государство по просьбе крупных или супер крупных "агашек"; , халявные деньги - почему бы не нагнутся и не взять ??
Насчёт торговли и субсидии: - ещё как они получают, только не мелочь вроде Добринцова, а крупные акулы типа "Магнум" и им подобные.
Re: 960 проектов на развитие бизнеса
Отправлено: 02.03.23 - 16:38
Цитата:
Я же специально сказал простите, ничего против не имею, я больше того скажу многие асфальтовые земледельцы живут за этот счёт, я же не против Вас и даже не против Магнума, я за условия. вот всегда говорят про прозрачность, что может быть прозрачнее на берегу обговорили условия и всё. Возможно бандитское прошлое даёт о себе знать Но я говорю, чёткий список, эти отрасли 5%, эти отрасли 10 % и всё. Мошенники всегда будут. главное. чтобы не было неразберихи.
ACROS:
Я, допустим эти субсидии не выпросил:
Я, допустим эти субсидии не выпросил:
Я же специально сказал простите, ничего против не имею, я больше того скажу многие асфальтовые земледельцы живут за этот счёт, я же не против Вас и даже не против Магнума, я за условия. вот всегда говорят про прозрачность, что может быть прозрачнее на берегу обговорили условия и всё. Возможно бандитское прошлое даёт о себе знать Но я говорю, чёткий список, эти отрасли 5%, эти отрасли 10 % и всё. Мошенники всегда будут. главное. чтобы не было неразберихи.
Re: 960 проектов на развитие бизнеса
Отправлено: 02.03.23 - 16:42
Цитата:
Да, я и не обижаюсь.
Для мошенников есть финпол: - субсидии - это всё таки государственные деньги и они вправе залезть в любую бухгалтерию любого ТОО и КХ.
saba:
Мошенники всегда будут. главное. чтобы не было неразберихи.
Мошенники всегда будут. главное. чтобы не было неразберихи.
Да, я и не обижаюсь.
Для мошенников есть финпол: - субсидии - это всё таки государственные деньги и они вправе залезть в любую бухгалтерию любого ТОО и КХ.
Re: 960 проектов на развитие бизнеса
Отправлено: 02.03.23 - 16:52
Цитата:
Так вот я за то, чтобы слов субсидии и финпол исчезли из Вашего лексикона. Тоесть, Вы видите , что Ваш бизнес подпадает под банковский процент 5%, подаёте заявку, банк рассматривает и если одобряет, всю юридическую ответственность,если конечно Вы не подделали документы несёт банк. А дело государства, если оно заинтересовано в том чтобы бизнес развивался, проследить. чтобы от банка не было препятствий и чтобы банк вовремя получил своё вознаграждение и всё. Зачем, тогда Вы как практик скажите нужны Даму со всеми их программами?
ACROS:
субсидии
субсидии
Так вот я за то, чтобы слов субсидии и финпол исчезли из Вашего лексикона. Тоесть, Вы видите , что Ваш бизнес подпадает под банковский процент 5%, подаёте заявку, банк рассматривает и если одобряет, всю юридическую ответственность,если конечно Вы не подделали документы несёт банк. А дело государства, если оно заинтересовано в том чтобы бизнес развивался, проследить. чтобы от банка не было препятствий и чтобы банк вовремя получил своё вознаграждение и всё. Зачем, тогда Вы как практик скажите нужны Даму со всеми их программами?
Re: 960 проектов на развитие бизнеса
Отправлено: 02.03.23 - 16:55
Цитата:
В итоге это ограничит и всю неограниченную власть финпола. государственные деньги получил банк Вы отвечаете только перед банком в соответствии с законодательством
ACROS:
субсидии - это всё таки государственные деньги и они вправе залезть в любую бухгалтерию любого ТОО и КХ.
субсидии - это всё таки государственные деньги и они вправе залезть в любую бухгалтерию любого ТОО и КХ.
В итоге это ограничит и всю неограниченную власть финпола. государственные деньги получил банк Вы отвечаете только перед банком в соответствии с законодательством
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