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≡ Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Максут Романа Максутулы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46279
Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Максут Романа Максутулы
Отправлено: 02.03.23 - 12:16
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Уважаемые Казахстанцы! Мы не можем позволить себе забыть, что общественный порядок, экономический и социальный прогресс и процветание не возникают сами по себе, а являются в том числе результатам непрерывных усилий и постоянного внимания народа Казахстана. В своей Предвыборной программе я хотел бы уделить внимание самому главному богатству нашей страны – народу Казахстана.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1500
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 16:43
#15
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Я надеюсь воды не налил в своей предвыборной кампании. правда не знаю, куда я баллотируюсь :lol:
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