Re: 960 проектов на развитие бизнеса

Отправлено: - 16:09

Я конечно не экономист, одного не понимаю, все эти программы для поддержки разного бизнеса, для чего они. Насколько государство в лице своих чиновников компетентно в разных отраслях бизнеса. Почему для одних одни правила. для других другие(простите за тавтологию. Что стоит за тем, что у одного ипотека(это я так , для примера) стоит 14%, у другого 6% ,значит ли это. что в силу своей молодости и последующей востребованности один гражданин РК ценнее другого,почему субсидии государства выделяются зерновому производству(простите Акрос) и совсем не выделяются торговле(привет Добринцов), что разный бизнес важен по разному? Сумасшедшей отдачи от с/х уже нет, как раньше, важность сферы услуг выросла в разы, какая реакция государства, ужесточить выдачу субсидий для первых. для вторых, пусть будут довольны. что их не трогают