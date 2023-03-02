Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Максут Романа Максутулы
Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Максут Романа Максутулы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46279
Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Максут Романа Максутулы
Отправлено: 02.03.23 - 12:16
Уважаемые Казахстанцы! Мы не можем позволить себе забыть, что общественный порядок, экономический и социальный прогресс и процветание не возникают сами по себе, а являются в том числе результатам непрерывных усилий и постоянного внимания народа Казахстана. В своей Предвыборной программе я хотел бы уделить внимание самому главному богатству нашей страны – народу Казахстана.
Читать статью
Читать статью
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 12:16
//Оплата произведена из средств республиканского бюджета// -
И зачем ещё бюджетные деньги тратят на агитацию? Если тысяча человек в Кустанае пожелали депутатами быть, то всем бы из бюджета денег давали?
И зачем ещё бюджетные деньги тратят на агитацию? Если тысяча человек в Кустанае пожелали депутатами быть, то всем бы из бюджета денег давали?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5915
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 13:21
Очень странно, что кандидат не хочет биографию рассказать, как раз подноготная в купе с портретом играют ключевую роль чтобы привлечь избирателей
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 15:33
Всегда считал и считаю: - главная задача и обязанность депутата , любого уровня: - принятие бюджета и строгое его соблюдение, контроль за его исполнением.
Всё остальное - это от лукавого, дешёвые пропагандисткие трюки якобы "заботе" о народе - для строительства школ, садиков, больниц и их функционирование - для этого есть ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ органы в лице акиматов и профильных департаментов и управлении.
Цитата:
Да, система такая - деньги из бюджета выдаются КАЖДОМУ кандидату на рекламу, пардон, - агитацию, транспорт, аренду залов и помещении, на канц.товары, выпуск печатной продукции. Кроме этого он может сформировать свой личный избирательный фонд из ДОБРОВОЛЬНЫХ пожертвовании граждан и предприятий.
Я, думаю, - он не проходной.
Цитата://в рамках реализации Предвыборной программы нашего Президента//
Что за топорная работа его политтехнологов, как можно допустить такой ляп: - предвыборная программа президента - она была до 20 ноября 2022 года; после избрания Токаева президентом -это уже план мероприятии работы АП.
Всё остальное - это от лукавого, дешёвые пропагандисткие трюки якобы "заботе" о народе - для строительства школ, садиков, больниц и их функционирование - для этого есть ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ органы в лице акиматов и профильных департаментов и управлении.
Цитата:
юля елиссева:
Если тысяча человек в Кустанае пожелали депутатами быть
Если тысяча человек в Кустанае пожелали депутатами быть
Да, система такая - деньги из бюджета выдаются КАЖДОМУ кандидату на рекламу, пардон, - агитацию, транспорт, аренду залов и помещении, на канц.товары, выпуск печатной продукции. Кроме этого он может сформировать свой личный избирательный фонд из ДОБРОВОЛЬНЫХ пожертвовании граждан и предприятий.
Я, думаю, - он не проходной.
Цитата://в рамках реализации Предвыборной программы нашего Президента//
Что за топорная работа его политтехнологов, как можно допустить такой ляп: - предвыборная программа президента - она была до 20 ноября 2022 года; после избрания Токаева президентом -это уже план мероприятии работы АП.
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 15:47
Хоть кто нибудь, хоть одну новую идею услышал? Я нет. Могу продвинуть свои идеи.
1. Выборы глав всех областных центров, с абсолютно независимым бюджетом.
2. Произвести корректировку Закона о выборах, не партийная система
3. Обязать всех депутатов мажилиса, выступать с отчётом перед округом в которм они избрались, обьявление за 2 недели до отчёта.
3 Упразднить все маслихаты
4. Установить систему отчётности глав выборных территорий при 4 годичном цикле, в 2 года о исполнении бюджета. при неисполнении бюджета в 85 % установить ненадлежащее исполнение обязанностей, с последующим переизбранием
1. Выборы глав всех областных центров, с абсолютно независимым бюджетом.
2. Произвести корректировку Закона о выборах, не партийная система
3. Обязать всех депутатов мажилиса, выступать с отчётом перед округом в которм они избрались, обьявление за 2 недели до отчёта.
3 Упразднить все маслихаты
4. Установить систему отчётности глав выборных территорий при 4 годичном цикле, в 2 года о исполнении бюджета. при неисполнении бюджета в 85 % установить ненадлежащее исполнение обязанностей, с последующим переизбранием
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 15:52
А такая предвыборная агитация это антиагитация, если кандидат этого не понял, значит он плохой кандидат.Это просто вода, почитайте все предыдущие обещания любого кандидата в мажилис в течение предыдущих 30 лет и это будет предвыборная агитация этого гражданина.
Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Максут Романа Максутулы
Отправлено: 02.03.23 - 16:14
Цитата:
думаю всем фиолетово на программу как этого кандидата, так и всех остальных. Никто их не читает, и правильно делают. Только зачем на агитацию этих кандидатов деньги бюджетные тратят? Кто будет сидеть в депутатах уже давно решено. Те, кто станет депутатами давно об этом знают, пусть тратят на агитацию деньги со своего кармана, потом отобьют их с лихвой. Кандидаты - статисты, которые также заведомо знают, что в депутаты их никто не пропустит, пусть тоже свои ресурсы на агитации изыскивают. Глядишь и не будет тогда статистов. Бюджетные деньги только бес толку тратятся.
saba:
А такая предвыборная агитация это антиагитация, если кандидат этого не понял, значит он плохой кан
А такая предвыборная агитация это антиагитация, если кандидат этого не понял, значит он плохой кан
думаю всем фиолетово на программу как этого кандидата, так и всех остальных. Никто их не читает, и правильно делают. Только зачем на агитацию этих кандидатов деньги бюджетные тратят? Кто будет сидеть в депутатах уже давно решено. Те, кто станет депутатами давно об этом знают, пусть тратят на агитацию деньги со своего кармана, потом отобьют их с лихвой. Кандидаты - статисты, которые также заведомо знают, что в депутаты их никто не пропустит, пусть тоже свои ресурсы на агитации изыскивают. Глядишь и не будет тогда статистов. Бюджетные деньги только бес толку тратятся.
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 16:16
Цитата:
Цитата:
Даже если аким - реально выбран народом, то для контроля распределения и использования бюджета и нужен реально избранный маслихат.
Цитата:
Зачем ждать ДВА года: - при нынешнем положения о маслихатах- аким отчитывается о потраченных финансах перед сессии депутатов - ежегодно; а перед население своего региона о своей проделанной работе - ежеквартально.
saba:
независимым бюджетом.
независимым бюджетом.
Цитата:
saba:
Упразднить все маслихаты
Упразднить все маслихаты
Даже если аким - реально выбран народом, то для контроля распределения и использования бюджета и нужен реально избранный маслихат.
Цитата:
saba:
2 года о исполнении бюджета
2 года о исполнении бюджета
Зачем ждать ДВА года: - при нынешнем положения о маслихатах- аким отчитывается о потраченных финансах перед сессии депутатов - ежегодно; а перед население своего региона о своей проделанной работе - ежеквартально.
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 16:22
Я до этого расписывал,грубо говоря, есть хозяин города, которому мы положил в карман энную сумму денег, и есть система реперов ниже которой он не имеет права опуститься, никто его не контролирует, лишь его здравый смысл, если по достижению 2 лет не опустился и не поднялся, тогда вопрос о его досрочном переизбрании, если в течении 2 лет допустил снижение более чем на 15 %, немедленное снятие с поста.
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 16:28
Цитата:
Был ли от этого толк?
При том , что я говорю реальным хозяином города становится аким города , а аким области становится чиновником арендующим офис,за город отвечает реально хозяин ответственный перед жителями своего города. И тогда уйдут в небытие проекты по строительству в городе 19 этажных зданий
ACROS:
Зачем ждать ДВА года:
Зачем ждать ДВА года:
Был ли от этого толк?
При том , что я говорю реальным хозяином города становится аким города , а аким области становится чиновником арендующим офис,за город отвечает реально хозяин ответственный перед жителями своего города. И тогда уйдут в небытие проекты по строительству в городе 19 этажных зданий
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 16:29
Цитата:
Такого не бывает, и не будет, даже в сверхцивилизованных и демократических странах и тем более в нашем насквозь коррумпированном и некомпетентном государстве: - вы же должны помнить и знать слова великого В.И.Ленина: - " ...что такое Советская Власть: - это учёт и контроль, плюс электрофикация всей страны..."
saba:
никто его не контролирует,
никто его не контролирует,
Такого не бывает, и не будет, даже в сверхцивилизованных и демократических странах и тем более в нашем насквозь коррумпированном и некомпетентном государстве: - вы же должны помнить и знать слова великого В.И.Ленина: - " ...что такое Советская Власть: - это учёт и контроль, плюс электрофикация всей страны..."
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 16:30
Когда то при Назарбаеве разделили чиновников на два корпуса, вот пусть аким области занимается развитием области, а аким города развитием города.
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 16:32
Цитата:
Как говорит, наш уважаемый Кайрат, об этом я писал выше и неоднократно: "...аким города не должен быть БЕСПЛАТНЫМ приложением в СВОЁМ городе..."
saba:
реальным хозяином города становится аким города ,
реальным хозяином города становится аким города ,
Как говорит, наш уважаемый Кайрат, об этом я писал выше и неоднократно: "...аким города не должен быть БЕСПЛАТНЫМ приложением в СВОЁМ городе..."
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 16:35
Цитата:
Ну да , помним: - А-агашки и Б- братишки (ударение на первое а).
saba:
разделили чиновников на два корпуса,
разделили чиновников на два корпуса,
Ну да , помним: - А-агашки и Б- братишки (ударение на первое а).
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 16:41
Цитата:
Я за, а Вы?
ACROS:
.аким города не должен быть БЕСПЛАТНЫМ приложением в СВОЁМ городе..."
.аким города не должен быть БЕСПЛАТНЫМ приложением в СВОЁМ городе..."
Я за, а Вы?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 89, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 89
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать