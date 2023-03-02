Отправлено: - 16:14

saba:

А такая предвыборная агитация это антиагитация, если кандидат этого не понял, значит он плохой кан

Цитата:думаю всем фиолетово на программу как этого кандидата, так и всех остальных. Никто их не читает, и правильно делают. Только зачем на агитацию этих кандидатов деньги бюджетные тратят? Кто будет сидеть в депутатах уже давно решено. Те, кто станет депутатами давно об этом знают, пусть тратят на агитацию деньги со своего кармана, потом отобьют их с лихвой. Кандидаты - статисты, которые также заведомо знают, что в депутаты их никто не пропустит, пусть тоже свои ресурсы на агитации изыскивают. Глядишь и не будет тогда статистов. Бюджетные деньги только бес толку тратятся.