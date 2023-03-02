Прогноз на 5 дней
ясно-7°C
  • 751 мм рт.ст.
  • 79% влажность
  • Ю-ЮЗ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Максут Романа Максутулы
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46279
Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Максут Романа Максутулы
Отправлено: 02.03.23 - 12:16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые Казахстанцы! Мы не можем позволить себе забыть, что общественный порядок, экономический и социальный прогресс и процветание не возникают сами по себе, а являются в том числе результатам непрерывных усилий и постоянного внимания народа Казахстана. В своей Предвыборной программе я хотел бы уделить внимание самому главному богатству нашей страны – народу Казахстана.
Читать статью

юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2947
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 12:16
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Оплата произведена из средств республиканского бюджета// -
И зачем ещё бюджетные деньги тратят на агитацию? Если тысяча человек в Кустанае пожелали депутатами быть, то всем бы из бюджета денег давали?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5915
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 13:21
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень странно, что кандидат не хочет биографию рассказать, как раз подноготная в купе с портретом играют ключевую роль чтобы привлечь избирателей
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3976
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 15:33
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда считал и считаю: - главная задача и обязанность депутата , любого уровня: - принятие бюджета и строгое его соблюдение, контроль за его исполнением.
Всё остальное - это от лукавого, дешёвые пропагандисткие трюки якобы "заботе" о народе - для строительства школ, садиков, больниц и их функционирование - для этого есть ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ органы в лице акиматов и профильных департаментов и управлении.

Цитата:
юля елиссева:
Если тысяча человек в Кустанае пожелали депутатами быть


Да, система такая - деньги из бюджета выдаются КАЖДОМУ кандидату на рекламу, пардон, - агитацию, транспорт, аренду залов и помещении, на канц.товары, выпуск печатной продукции. Кроме этого он может сформировать свой личный избирательный фонд из ДОБРОВОЛЬНЫХ пожертвовании граждан и предприятий.
Я, думаю, - он не проходной.

Цитата://в рамках реализации Предвыборной программы нашего Президента//

Что за топорная работа его политтехнологов, как можно допустить такой ляп: - предвыборная программа президента - она была до 20 ноября 2022 года; после избрания Токаева президентом -это уже план мероприятии работы АП.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1500
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 15:47
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть кто нибудь, хоть одну новую идею услышал? Я нет. Могу продвинуть свои идеи.
1. Выборы глав всех областных центров, с абсолютно независимым бюджетом.
2. Произвести корректировку Закона о выборах, не партийная система
3. Обязать всех депутатов мажилиса, выступать с отчётом перед округом в которм они избрались, обьявление за 2 недели до отчёта.
3 Упразднить все маслихаты
4. Установить систему отчётности глав выборных территорий при 4 годичном цикле, в 2 года о исполнении бюджета. при неисполнении бюджета в 85 % установить ненадлежащее исполнение обязанностей, с последующим переизбранием
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1500
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 15:52
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А такая предвыборная агитация это антиагитация, если кандидат этого не понял, значит он плохой кандидат.Это просто вода, почитайте все предыдущие обещания любого кандидата в мажилис в течение предыдущих 30 лет и это будет предвыборная агитация этого гражданина.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2947
Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Максут Романа Максутулы
Отправлено: 02.03.23 - 16:14
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
А такая предвыборная агитация это антиагитация, если кандидат этого не понял, значит он плохой кан

думаю всем фиолетово на программу как этого кандидата, так и всех остальных. Никто их не читает, и правильно делают. Только зачем на агитацию этих кандидатов деньги бюджетные тратят? Кто будет сидеть в депутатах уже давно решено. Те, кто станет депутатами давно об этом знают, пусть тратят на агитацию деньги со своего кармана, потом отобьют их с лихвой. Кандидаты - статисты, которые также заведомо знают, что в депутаты их никто не пропустит, пусть тоже свои ресурсы на агитации изыскивают. Глядишь и не будет тогда статистов. Бюджетные деньги только бес толку тратятся.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3976
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 16:16
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
независимым бюджетом.

Цитата:
saba:
Упразднить все маслихаты


Даже если аким - реально выбран народом, то для контроля распределения и использования бюджета и нужен реально избранный маслихат.

Цитата:
saba:
2 года о исполнении бюджета


Зачем ждать ДВА года: - при нынешнем положения о маслихатах- аким отчитывается о потраченных финансах перед сессии депутатов - ежегодно; а перед население своего региона о своей проделанной работе - ежеквартально.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1500
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 16:22
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я до этого расписывал,грубо говоря, есть хозяин города, которому мы положил в карман энную сумму денег, и есть система реперов ниже которой он не имеет права опуститься, никто его не контролирует, лишь его здравый смысл, если по достижению 2 лет не опустился и не поднялся, тогда вопрос о его досрочном переизбрании, если в течении 2 лет допустил снижение более чем на 15 %, немедленное снятие с поста.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1500
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 16:28
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Зачем ждать ДВА года:

Был ли от этого толк?
При том , что я говорю реальным хозяином города становится аким города , а аким области становится чиновником арендующим офис,за город отвечает реально хозяин ответственный перед жителями своего города. И тогда уйдут в небытие проекты по строительству в городе 19 этажных зданий
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3976
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 16:29
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
никто его не контролирует,


Такого не бывает, и не будет, даже в сверхцивилизованных и демократических странах и тем более в нашем насквозь коррумпированном и некомпетентном государстве: - вы же должны помнить и знать слова великого В.И.Ленина: - " ...что такое Советская Власть: - это учёт и контроль, плюс электрофикация всей страны..."
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1500
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 16:30
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда то при Назарбаеве разделили чиновников на два корпуса, вот пусть аким области занимается развитием области, а аким города развитием города.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3976
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 16:32
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
реальным хозяином города становится аким города ,


Как говорит, наш уважаемый Кайрат, об этом я писал выше и неоднократно: "...аким города не должен быть БЕСПЛАТНЫМ приложением в СВОЁМ городе..."
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3976
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 16:35
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
разделили чиновников на два корпуса,


Ну да , помним: - А-агашки и Б- братишки (ударение на первое а).
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1500
Re: Предвыборная программа кандидата в депутаты Мажилиса...
Отправлено: 02.03.23 - 16:41
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
.аким города не должен быть БЕСПЛАТНЫМ приложением в СВОЁМ городе..."

Я за, а Вы?
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 86, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 86
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS