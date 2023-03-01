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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23712
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.03.23 - 19:55
#4261
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Цитата:
Vit:
Россия щедрая душа. Всех прощает,

?
Уже Пригожин принял закон с думой.
Вот я нарушил закон, например Героя России Артема Решетникова назвал педофил.
Хотя это не так.
Он никакой не педофил, просто дети сами лезли к нему и он вынужден был их в детском лагере насиловать, ой, теперь это как, надо говорить - делал приятное им..
Так ведь теперь надо?
А я дискредитировал этого Героя блин..
Теперь или 15 лет зоны, или 50 лет не буду въезжать в Россию..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23712
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.03.23 - 19:56
#4262
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Цитата:
ACROS:
Единственный выход: - дождаться когда царя свернут и к власти придёт нью-Зеленский или какой нибудь Навальный

То есть никогда..
Сами по себе такие люди не придут..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7441
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.03.23 - 21:09
#4263
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1484
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.03.23 - 10:31
#4264
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Цитата:
Vit:
В свободной Америке уже бы всех за это растреляли бы.

Ну да! Недавно услышал новость, никак переварить её не могу, в голове не умещается. В Туле девочка на уроке нарисовала антивоенный рисунок, учительница ИЗО тут же доложила классному руководителю, та директрисе, директриса позвонила в полицию. Полиция пришла забрала отца( они вдвоём живут), а так как у него уже был привод за антивоенные настроения, завела уголовное дело за дискредитацию. а девочку в приют, где из неё воспитают настоящего патриота.
Если это тот самый привлекательный Русский мир о котором всё время говорят пропагандисты, то выглядит он уж совсем не очень. Помню рассказ своих родителей про сторожа в их конторе во время ВОВ, он расстелил газеты с портретом Сталина на столе и спал там. Его спалила бдительная секретарь сельсовета, которая приходила раньше всех. После этого его никто не видел.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1484
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.03.23 - 11:40
#4265
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Да ещё недавно был смешной случай. По роду своей работы общаюсь со многими людьми, говорит гражданка Казахстана:" Казахстан должен вернуть России всё что было построено в годы СССР, потому что вы неблагодарные"Спор свой передавать не буду, только отмечу правильно сказал один политолог про таких людей:"Телом в Казахстане, головой в России"

[Исправлено: saba, 02.03.2023 - 11:43]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3968
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.03.23 - 11:43
#4266
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Цитата:
saba:
про таких людей:"


Скажите проще: - "...пятая колона..."
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1484
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.03.23 - 12:00
#4267
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Это не пятая колонна, там как раз всё понятно. Это психологический случай. человек застрял в СССР, но он видит, что здесь в Казахстане уже не так как в СССР, значит там в России всё как в СССР, значит я за тех, а не за этих. Я с этим столкнулся в Ставрополе, там мальчик из наших переехал в маленьком возрасте, для него Кустанай именно так. это рай в окошке, где все люди благородные, честные, чистые, в Кустанае молочные реки и кисельные берега, и никто не может его переубедить, кроме времени.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11992
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.03.23 - 12:26
#4268
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Цитата:
saba:
Многие действительно считают что там где то в Росссии до сих пор ещё СССР. Но они глубоко ошибаются. Там такие же проблемы, разгромленные промзоны, и тд. А Костанай действительно удивительный город, с хорошими и талантливыми людьми. Хотя Щас Он потихоньку меняется, меняется этнический состав и менталитет. Ну а кустанайцы встречаются по всему миру. Очень печально что все разъехались.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1484
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.03.23 - 13:45
#4269
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Цитата:
Vit:
Хотя Щас Он потихоньку меняется, меняется этнический состав и менталитет.

Я думаю, в наших силах хотя бы в рамках нашего поколения всё это сохранить. Я хочу сказать, я за Украину, это пусть не всем нравится, сейчас это так. Я сказал, чтбы снять вопросы. Первое , в разных субкультурах разные музыкальные традиции. я предлагаю послушать, например Данелию Тулешову, Раим и Артур для начала . любителям смешения жанров послушать МАДЕ ин КЗ, там от всех , от бабушек и дедушек до любителей Майкла Джексона, единственное всё это на домбре
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23712
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.03.23 - 14:13
#4270
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Цитата:
saba:
Туле девочка на уроке нарисовала антивоенный рисунок, учительница ИЗО тут же доложила классному руководителю, та директрисе, директриса позвонила в полицию. Полиция пришла забрала отца( они вдвоём живут), а так как у него уже был привод за антивоенные настроения, завела уголовное дело за дискредитацию. а девочку в приют,

Сегодня новость читал тоже.
Массовая истерия на почве быдлетизма там какая то в России идет..
Наверно из за того что проигрывают в чистую..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1484
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.03.23 - 14:37
#4271
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Музыка может нас всех спасти. на политиков надежды нет. Вот сейчас( у меня выходной) слушаю как кореец Ван Соп(Б) не знаю как точно поёт песню русского композитора в исполнении Батыра и попробуйте отделить где здесь русского , где казахского, где корейского, музыка универсальна. Пусть простит меня исполнитель, в разных пабликах по разному пишут.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23712
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.03.23 - 14:43
#4272
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Да, предателей повсеместно выявляют в школах..


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1484
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.03.23 - 14:43
#4273
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Цитата:
111:
Массовая истерия на почве быдлетизма

Не надо так, многие россияне пытаются высказать свою точку зрения, и что такое быдлетизм?, это как в своё время обзывали меня чуркой. Постарайтесь избегать подобных терминов. Даже если у человека другое мнение это не повод обзывать его, постарайтесь сохранять чувство собственного достоинства
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23712
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.03.23 - 14:46
#4274
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Цитата:
saba:
что такое быдлетизм

Это не я так сказал, это сказал зять Шойгу о таких.
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