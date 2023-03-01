Отправлено: - 10:31

Vit:

В свободной Америке уже бы всех за это растреляли бы.

Цитата:Ну да! Недавно услышал новость, никак переварить её не могу, в голове не умещается. В Туле девочка на уроке нарисовала антивоенный рисунок, учительница ИЗО тут же доложила классному руководителю, та директрисе, директриса позвонила в полицию. Полиция пришла забрала отца( они вдвоём живут), а так как у него уже был привод за антивоенные настроения, завела уголовное дело за дискредитацию. а девочку в приют, где из неё воспитают настоящего патриота.Если это тот самый привлекательный Русский мир о котором всё время говорят пропагандисты, то выглядит он уж совсем не очень. Помню рассказ своих родителей про сторожа в их конторе во время ВОВ, он расстелил газеты с портретом Сталина на столе и спал там. Его спалила бдительная секретарь сельсовета, которая приходила раньше всех. После этого его никто не видел.