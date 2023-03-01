? Уже Пригожин принял закон с думой. Вот я нарушил закон, например Героя России Артема Решетникова назвал педофил. Хотя это не так. Он никакой не педофил, просто дети сами лезли к нему и он вынужден был их в детском лагере насиловать, ой, теперь это как, надо говорить - делал приятное им.. Так ведь теперь надо? А я дискредитировал этого Героя блин.. Теперь или 15 лет зоны, или 50 лет не буду въезжать в Россию..
Vit: В свободной Америке уже бы всех за это растреляли бы.
Ну да! Недавно услышал новость, никак переварить её не могу, в голове не умещается. В Туле девочка на уроке нарисовала антивоенный рисунок, учительница ИЗО тут же доложила классному руководителю, та директрисе, директриса позвонила в полицию. Полиция пришла забрала отца( они вдвоём живут), а так как у него уже был привод за антивоенные настроения, завела уголовное дело за дискредитацию. а девочку в приют, где из неё воспитают настоящего патриота. Если это тот самый привлекательный Русский мир о котором всё время говорят пропагандисты, то выглядит он уж совсем не очень. Помню рассказ своих родителей про сторожа в их конторе во время ВОВ, он расстелил газеты с портретом Сталина на столе и спал там. Его спалила бдительная секретарь сельсовета, которая приходила раньше всех. После этого его никто не видел.
Да ещё недавно был смешной случай. По роду своей работы общаюсь со многими людьми, говорит гражданка Казахстана:" Казахстан должен вернуть России всё что было построено в годы СССР, потому что вы неблагодарные"Спор свой передавать не буду, только отмечу правильно сказал один политолог про таких людей:"Телом в Казахстане, головой в России"
Это не пятая колонна, там как раз всё понятно. Это психологический случай. человек застрял в СССР, но он видит, что здесь в Казахстане уже не так как в СССР, значит там в России всё как в СССР, значит я за тех, а не за этих. Я с этим столкнулся в Ставрополе, там мальчик из наших переехал в маленьком возрасте, для него Кустанай именно так. это рай в окошке, где все люди благородные, честные, чистые, в Кустанае молочные реки и кисельные берега, и никто не может его переубедить, кроме времени.
Многие действительно считают что там где то в Росссии до сих пор ещё СССР. Но они глубоко ошибаются. Там такие же проблемы, разгромленные промзоны, и тд. А Костанай действительно удивительный город, с хорошими и талантливыми людьми. Хотя Щас Он потихоньку меняется, меняется этнический состав и менталитет. Ну а кустанайцы встречаются по всему миру. Очень печально что все разъехались.
Vit: Хотя Щас Он потихоньку меняется, меняется этнический состав и менталитет.
Я думаю, в наших силах хотя бы в рамках нашего поколения всё это сохранить. Я хочу сказать, я за Украину, это пусть не всем нравится, сейчас это так. Я сказал, чтбы снять вопросы. Первое , в разных субкультурах разные музыкальные традиции. я предлагаю послушать, например Данелию Тулешову, Раим и Артур для начала . любителям смешения жанров послушать МАДЕ ин КЗ, там от всех , от бабушек и дедушек до любителей Майкла Джексона, единственное всё это на домбре
saba: Туле девочка на уроке нарисовала антивоенный рисунок, учительница ИЗО тут же доложила классному руководителю, та директрисе, директриса позвонила в полицию. Полиция пришла забрала отца( они вдвоём живут), а так как у него уже был привод за антивоенные настроения, завела уголовное дело за дискредитацию. а девочку в приют,
Сегодня новость читал тоже. Массовая истерия на почве быдлетизма там какая то в России идет.. Наверно из за того что проигрывают в чистую..
Музыка может нас всех спасти. на политиков надежды нет. Вот сейчас( у меня выходной) слушаю как кореец Ван Соп(Б) не знаю как точно поёт песню русского композитора в исполнении Батыра и попробуйте отделить где здесь русского , где казахского, где корейского, музыка универсальна. Пусть простит меня исполнитель, в разных пабликах по разному пишут.
Не надо так, многие россияне пытаются высказать свою точку зрения, и что такое быдлетизм?, это как в своё время обзывали меня чуркой. Постарайтесь избегать подобных терминов. Даже если у человека другое мнение это не повод обзывать его, постарайтесь сохранять чувство собственного достоинства
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