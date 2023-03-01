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"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46277
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 01.03.23 - 16:34
"Мы открыли и развиваем китайское направление, - комментирует руководитель железорудного дивизиона ЕRG Сергей Напольских. - Есть ряд предприятий российских, которые доступны для нашей продукции".
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Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 02.03.23 - 10:44
Цитата:
Я что то пропустил Машкевич заимел и гражданство Канады?
111:
владеет этим всем делом гражданин Канады.
владеет этим всем делом гражданин Канады.
Я что то пропустил Машкевич заимел и гражданство Канады?
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 02.03.23 - 10:47
Цитата:
Это понятно, только Вам , я смею заметить идёт завоевательная война одного государства против другого, при котором жертве помогает около 50 стран. Заметьте агрессору не помогает пока никто
сайлау курманов:
смею заметить идёт гражданская война развязанная из-за бугра.
смею заметить идёт гражданская война развязанная из-за бугра.
Это понятно, только Вам , я смею заметить идёт завоевательная война одного государства против другого, при котором жертве помогает около 50 стран. Заметьте агрессору не помогает пока никто
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 02.03.23 - 10:52
А ну да, я же забыл старую , уже порядком затёртую фразу Александра II:" У России нет союзников, кроме её армии и флота".
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 02.03.23 - 11:00
Занятные люди у нас живут...
На западе, в НАТО и США уже давно никто особо не скрывает, а отдельные довольно высокосидящие европейские чины откровенно говорят, что они воюют против России.
А наши зашоренные до сих пор с упёртостью, достойной лучшего применения, твердят о какой-то "агрессии" России против Украины, не желая понимать, что Украина - всего-навсего территория для войны запада против России, а сами украинцы - расходный материал в этой войне.
Закончатся украинцы, в костёр начнут бросать поляков и прибалтов. Начало этому уже положено. Да и кадровые вояки из НАТО уже там. Типа - отпускники-добровольцы.
На западе, в НАТО и США уже давно никто особо не скрывает, а отдельные довольно высокосидящие европейские чины откровенно говорят, что они воюют против России.
А наши зашоренные до сих пор с упёртостью, достойной лучшего применения, твердят о какой-то "агрессии" России против Украины, не желая понимать, что Украина - всего-навсего территория для войны запада против России, а сами украинцы - расходный материал в этой войне.
Закончатся украинцы, в костёр начнут бросать поляков и прибалтов. Начало этому уже положено. Да и кадровые вояки из НАТО уже там. Типа - отпускники-добровольцы.
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 02.03.23 - 11:10
Самое смешное, что если после освобождения всей территории Украины от нацистов запад не угомонится и не запросит мира, а перенесёт боевые действия на территорию Польши, то ни какую 5 статью(типа - коллективная оборона) в НАТО никто и не подумает задействовать. Выкрутятся. Выставят ситуацию так, что это типа междусобойные дела России и Польши. Разумеется, Россию продолжат выставлять "агрессором". Но вмешиваться никто не будет. Ибо в вашингтонах, брюсселях и прочих лондонах с парижами прекрасно понимают, что если НАТО признает себя стороной конфликта, Россия уже не будет вести бои так аккуратно, как на территории Украины. Мало никому не покажется.
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 02.03.23 - 11:13
Цитата:
Какие грозные мечты и почему Вы не в генштабе РФ или не в администрации президента РФ, а всего лишь в каком то Казахстане,обидно, не правда ли?
Skeptic:
Самое смешное, что если после освобождения всей территории Украины от нацистов запад не угомонится и не запросит мира, а перенесёт боевые действия на территорию Польши, то ни какую 5 статью(типа - коллективная оборона) в НАТО
Самое смешное, что если после освобождения всей территории Украины от нацистов запад не угомонится и не запросит мира, а перенесёт боевые действия на территорию Польши, то ни какую 5 статью(типа - коллективная оборона) в НАТО
Какие грозные мечты и почему Вы не в генштабе РФ или не в администрации президента РФ, а всего лишь в каком то Казахстане,обидно, не правда ли?
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 02.03.23 - 11:16
Это в лучшем для них случае. А скорее всего их просто снесут их собственные народы, не желающие никакой войны с Россией.
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 02.03.23 - 11:17
Сразу вспоминается Бонасье: "Я и кардинал-это сила. Вместе мы спасём Францию".
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 02.03.23 - 11:18
Цитата:
Мечты, это у тех, кто мечтает о победе Украины и развале России.
А я пишу то, что есть и будет в реальности.
saba:
Какие грозные мечты
Какие грозные мечты
Мечты, это у тех, кто мечтает о победе Украины и развале России.
А я пишу то, что есть и будет в реальности.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15539
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 02.03.23 - 11:22
Цитата:
Не надо эти розовые мечты. Задействуют по полной.
Цитата:
Нет никакой "народной воли" - она есть только в учебниках про демократию и свершившиеся перевороты. За каждой "народной волей" стоят организаторы, у которых есть свои интересы.
Skeptic:
если после освобождения всей территории Украины от нацистов запад не угомонится и не запросит мира, а перенесёт боевые действия на территорию Польши, то ни какую 5 статью(типа - коллективная оборона) в НАТО никто и не подумает задействовать.
если после освобождения всей территории Украины от нацистов запад не угомонится и не запросит мира, а перенесёт боевые действия на территорию Польши, то ни какую 5 статью(типа - коллективная оборона) в НАТО никто и не подумает задействовать.
Не надо эти розовые мечты. Задействуют по полной.
Цитата:
Skeptic:
А скорее всего их просто снесут их собственные народы, не желающие никакой войны с Россией.
А скорее всего их просто снесут их собственные народы, не желающие никакой войны с Россией.
Нет никакой "народной воли" - она есть только в учебниках про демократию и свершившиеся перевороты. За каждой "народной волей" стоят организаторы, у которых есть свои интересы.
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 02.03.23 - 11:25
Цитата:
Про развал России я не сказал ни слова, надеюсь этого не будет, а вот Вы почему то связываете эти два понятия. Даже если не будет победы Украины сражаться за свою Родину это почётно и вызывает всяческое уважение. А прикрываясь мифическими угрозами с запада пытаться отхватить себе новые территории не освоив старые, там наверху за это спасибо не скажут.
Skeptic:
Мечты, это у тех, кто мечтает о победе Украины и развале России. А я пишу то, что есть и будет в реальности.
Мечты, это у тех, кто мечтает о победе Украины и развале России. А я пишу то, что есть и будет в реальности.
Про развал России я не сказал ни слова, надеюсь этого не будет, а вот Вы почему то связываете эти два понятия. Даже если не будет победы Украины сражаться за свою Родину это почётно и вызывает всяческое уважение. А прикрываясь мифическими угрозами с запада пытаться отхватить себе новые территории не освоив старые, там наверху за это спасибо не скажут.
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 02.03.23 - 11:30
Цитата:
Где это я читал?, кажется у Троцкого, про всемирную пролетарскую революцию, лет сто наверное прошло
Skeptic:
А скорее всего их просто снесут их собственные народы, не желающие никакой войны с Россией.
А скорее всего их просто снесут их собственные народы, не желающие никакой войны с Россией.
Где это я читал?, кажется у Троцкого, про всемирную пролетарскую революцию, лет сто наверное прошло
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23712
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 02.03.23 - 14:11
Цитата:
Я вообще то не про это.
Я про то, что найдут способ просто дое..., докопаться, и самый совершенный это тот, что я сказал.
Именно под таким предлогом могут закрыть все что угодно, абсолютно.
Всего лишь пример.
Janus:
Россия имеет крупнейшие в мире месторождения железной руды. Костомукша, Курская магнитная аномалия и т.д. Интернет в помощь.
Россия имеет крупнейшие в мире месторождения железной руды. Костомукша, Курская магнитная аномалия и т.д. Интернет в помощь.
Я вообще то не про это.
Я про то, что найдут способ просто дое..., докопаться, и самый совершенный это тот, что я сказал.
Именно под таким предлогом могут закрыть все что угодно, абсолютно.
Всего лишь пример.
-
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