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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3930
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.03.23 - 11:15
#11566
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Точно карта. Посмотрел спросонья, что там Марик ест, говорит кишки с луком. Подумал что за кишки такие, вроде вообще не похожи.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23712
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.03.23 - 14:02
#11567
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Цитата:
ACROS:
всегда ем только холодным

Да, конда хорошая нарезка, тоде стараюсь есть холодным, но жена все равно для остальных разогревает.
И мясо да, самое чистейшее от конины, даже если есть жир..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23712
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.03.23 - 14:03
#11568
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Цитата:
drakon:
Кишки - ниразу..

От конины можно, ты чего, не ел беш оаньше, настоящий?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23712
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.03.23 - 14:04
#11569
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Цитата:
Vit:
Современное пиво это чистая химия.

Да, осознаю конечно.
Сами врачи говорили мне что даже водка полезней, ее врачи только пьют, а не коньяки и пиво..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23712
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.03.23 - 14:05
#11570
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Цитата:
Kairat stayer:
Точно карта. Посмотрел спросонья, что там Марик ест, говорит кишки с

Да я наверно обрусел сильно, уже кишки начал говорить.
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