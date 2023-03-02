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Каждый 60-й костанаец болеет раком. Как организована онкологическая помощь, обсудили в областном акимате
Каждый 60-й костанаец болеет раком. Как организована онкологическая помощь, обсудили в областном акимате
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