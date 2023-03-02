Re: Каждый 60-й костанаец болеет раком. Как организована...

Отправлено: - 11:34

Регулярно около 7 утра подвожу кого нибудь в онкологическую поликлинику при том. что работает она по моему с 9 утра, ну может быть с 8 и при этом не хватает всего одного врача?