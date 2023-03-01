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≡ "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46275
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 01.03.23 - 16:34
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"Мы открыли и развиваем китайское направление, - комментирует руководитель железорудного дивизиона ЕRG Сергей Напольских. - Есть ряд предприятий российских, которые доступны для нашей продукции".
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1481
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 02.03.23 - 10:44
#15
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Цитата:
111:
владеет этим всем делом гражданин Канады.

Я что то пропустил Машкевич заимел и гражданство Канады?
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1481
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 02.03.23 - 10:47
#16
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Цитата:
сайлау курманов:
смею заметить идёт гражданская война развязанная из-за бугра.

Это понятно, только Вам , я смею заметить идёт завоевательная война одного государства против другого, при котором жертве помогает около 50 стран. Заметьте агрессору не помогает пока никто
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1481
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 02.03.23 - 10:52
#17
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А ну да, я же забыл старую , уже порядком затёртую фразу Александра II:" У России нет союзников, кроме её армии и флота".
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
747
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 02.03.23 - 11:00
#18
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Занятные люди у нас живут... :-)
На западе, в НАТО и США уже давно никто особо не скрывает, а отдельные довольно высокосидящие европейские чины откровенно говорят, что они воюют против России.
А наши зашоренные до сих пор с упёртостью, достойной лучшего применения, твердят о какой-то "агрессии" России против Украины, не желая понимать, что Украина - всего-навсего территория для войны запада против России, а сами украинцы - расходный материал в этой войне.
Закончатся украинцы, в костёр начнут бросать поляков и прибалтов. Начало этому уже положено. Да и кадровые вояки из НАТО уже там. Типа - отпускники-добровольцы.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
747
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 02.03.23 - 11:10
#19
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:-) Самое смешное, что если после освобождения всей территории Украины от нацистов запад не угомонится и не запросит мира, а перенесёт боевые действия на территорию Польши, то ни какую 5 статью(типа - коллективная оборона) в НАТО никто и не подумает задействовать. Выкрутятся. Выставят ситуацию так, что это типа междусобойные дела России и Польши. Разумеется, Россию продолжат выставлять "агрессором". Но вмешиваться никто не будет. Ибо в вашингтонах, брюсселях и прочих лондонах с парижами прекрасно понимают, что если НАТО признает себя стороной конфликта, Россия уже не будет вести бои так аккуратно, как на территории Украины. Мало никому не покажется.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1481
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 02.03.23 - 11:13
#20
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Цитата:
Skeptic:
Самое смешное, что если после освобождения всей территории Украины от нацистов запад не угомонится и не запросит мира, а перенесёт боевые действия на территорию Польши, то ни какую 5 статью(типа - коллективная оборона) в НАТО

Какие грозные мечты и почему Вы не в генштабе РФ или не в администрации президента РФ, а всего лишь в каком то Казахстане,обидно, не правда ли?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
747
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 02.03.23 - 11:16
#21
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Это в лучшем для них случае. А скорее всего их просто снесут их собственные народы, не желающие никакой войны с Россией.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1481
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 02.03.23 - 11:17
#22
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Сразу вспоминается Бонасье: "Я и кардинал-это сила. Вместе мы спасём Францию".
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
747
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 02.03.23 - 11:18
#23
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Цитата:
saba:
Какие грозные мечты

:lol: Мечты, это у тех, кто мечтает о победе Украины и развале России.
А я пишу то, что есть и будет в реальности.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15539
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 02.03.23 - 11:22
#24
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Цитата:
Skeptic:
если после освобождения всей территории Украины от нацистов запад не угомонится и не запросит мира, а перенесёт боевые действия на территорию Польши, то ни какую 5 статью(типа - коллективная оборона) в НАТО никто и не подумает задействовать.

Не надо эти розовые мечты. Задействуют по полной.
Цитата:
Skeptic:
А скорее всего их просто снесут их собственные народы, не желающие никакой войны с Россией.

Нет никакой "народной воли" - она есть только в учебниках про демократию и свершившиеся перевороты. За каждой "народной волей" стоят организаторы, у которых есть свои интересы.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1481
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 02.03.23 - 11:25
#25
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Цитата:
Skeptic:
Мечты, это у тех, кто мечтает о победе Украины и развале России. А я пишу то, что есть и будет в реальности.

Про развал России я не сказал ни слова, надеюсь этого не будет, а вот Вы почему то связываете эти два понятия. Даже если не будет победы Украины сражаться за свою Родину это почётно и вызывает всяческое уважение. А прикрываясь мифическими угрозами с запада пытаться отхватить себе новые территории не освоив старые, там наверху за это спасибо не скажут.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1481
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 02.03.23 - 11:30
#26
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Цитата:
Skeptic:
А скорее всего их просто снесут их собственные народы, не желающие никакой войны с Россией.

Где это я читал?, кажется у Троцкого, про всемирную пролетарскую революцию, лет сто наверное прошло
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