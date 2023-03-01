Отправлено: - 11:13

Skeptic:

Самое смешное, что если после освобождения всей территории Украины от нацистов запад не угомонится и не запросит мира, а перенесёт боевые действия на территорию Польши, то ни какую 5 статью(типа - коллективная оборона) в НАТО

Цитата:Какие грозные мечты и почему Вы не в генштабе РФ или не в администрации президента РФ, а всего лишь в каком то Казахстане,обидно, не правда ли?