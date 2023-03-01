Re: 60-квартирный дом, в котором уже есть жильцы, владелец не...

Отправлено: - 12:19

Это примерно, наверное, из оперы: "..казнить нельзя помиловать...".

Ну нет этого АПЗ в натуре, но в реальности он же где то есть, запись о выдаче существует; договор аренды не продлён - ну и что , пусть акимат продлит, проблем тут нет же.

Главная проблема, очевидно - обошли "вниманием" акимат, не зашли к КОМУ то в своё время, не ПООБЩАЛИСЬ.



Верховный суд решит: - выселить жильцов и снести здание. Хорошо, выполнять это решение - отдадут этот кусок земли другому застройщику, тот всё сделает в полном соответствии с правилами , построит здание, заселят другими жильцами.

Что изменилось то ?



Кто от этого выиграет?? Страна ? Государство ? Жители ? Акимат?



Или в акимате больше делать нечего, и у них ВСЕ дела сделаны и осталось СНОСИТЬ построенное и заселённое здание?? И где они были на стадии строительства ?? Неужели Костанай - такой большой город и они не увидели маленький четырёхэтажный домик ??

Лучше бы смотрели и контролировали: - почему дают трещину строящие арендные дома которые возводяться , якобы, по всем утверждённым правилам.

Может всё дело, в нашей бессмертной КОРРУПЦИИ?? и кто обидевшись сказал: "..я тебе отомщу.."