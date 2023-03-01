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60-квартирный дом, в котором уже есть жильцы, владелец не может ввести в эксплуатацию в Костанае
60-квартирный дом, в котором уже есть жильцы, владелец не может ввести в эксплуатацию в Костанае
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