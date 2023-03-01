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≡ 60-квартирный дом, в котором уже есть жильцы, владелец не может ввести в эксплуатацию в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46273
60-квартирный дом, в котором уже есть жильцы, владелец не может ввести в эксплуатацию в Костанае
Отправлено: 01.03.23 - 12:19
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Директор ТОО «LW LARGO WINCH», которое построило пятиэтажку на ул. Узкоколейной, заявляет, что проблема лишь в продлении срока аренды земельного участка, на котором стоит дом. Сотрудники акимата считают, что он вообще возведен незаконно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3963
Re: 60-квартирный дом, в котором уже есть жильцы, владелец не...
Отправлено: 01.03.23 - 12:19
#1
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Это примерно, наверное, из оперы: "..казнить нельзя помиловать...".
Ну нет этого АПЗ в натуре, но в реальности он же где то есть, запись о выдаче существует; договор аренды не продлён - ну и что , пусть акимат продлит, проблем тут нет же.
Главная проблема, очевидно - обошли "вниманием" акимат, не зашли к КОМУ то в своё время, не ПООБЩАЛИСЬ.

Верховный суд решит: - выселить жильцов и снести здание. Хорошо, выполнять это решение - отдадут этот кусок земли другому застройщику, тот всё сделает в полном соответствии с правилами , построит здание, заселят другими жильцами.
Что изменилось то ?

Кто от этого выиграет?? Страна ? Государство ? Жители ? Акимат?

Или в акимате больше делать нечего, и у них ВСЕ дела сделаны и осталось СНОСИТЬ построенное и заселённое здание?? И где они были на стадии строительства ?? Неужели Костанай - такой большой город и они не увидели маленький четырёхэтажный домик ??
Лучше бы смотрели и контролировали: - почему дают трещину строящие арендные дома которые возводяться , якобы, по всем утверждённым правилам.
Может всё дело, в нашей бессмертной КОРРУПЦИИ?? и кто обидевшись сказал: "..я тебе отомщу.."
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1151
Re: 60-квартирный дом, в котором уже есть жильцы, владелец не...
Отправлено: 01.03.23 - 12:19
#2
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А покупатели в курсе,что в лучшем случае,их квартиры на арендной земле? Оно им надо??
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1468
Re: 60-квартирный дом, в котором уже есть жильцы, владелец не...
Отправлено: 01.03.23 - 12:47
#3
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Цитата:
ACROS:
Неужели Костанай - такой большой город и они не увидели маленький четырёхэтажный домик ??

Тем более находится дом на Узкой, где из новостроек только бывшие Иволговские дома и маленький домик, который построила дорожная компания. Зато бараков там пруд пруди
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1468
Re: 60-квартирный дом, в котором уже есть жильцы, владелец не...
Отправлено: 01.03.23 - 12:53
#4
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По хорошему акимату радоваться надо, что кто то туда ещё деньги вкладывает, ходит один автобус, сообщение с городом тяжёлое, есть школа и магазины и всех радостей, новый дом благо для района. Я видел только из окна машины, вполне себе приличный дом, правда сильно выделяется от других домов.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5914
Re: 60-квартирный дом, в котором уже есть жильцы, владелец не...
Отправлено: 01.03.23 - 21:10
#5
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Требует вмешательства крутых агашек.
Помнится как супруга бывшего акима носилась с пакетом миллион долларов чтобы отдали арестованное непосильным трудом имущества, для чего доехала до верховного суда, а там развели руками
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