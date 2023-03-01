Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-4°C
  • 746 мм рт.ст.
  • 80% влажность
  • Ю-ЮЗ, 11 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46273
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 01.03.23 - 16:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мы открыли и развиваем китайское направление, - комментирует руководитель железорудного дивизиона ЕRG Сергей Напольских. - Есть ряд предприятий российских, которые доступны для нашей продукции".
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23690
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 01.03.23 - 16:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие смешные..
И на эти окатыши россияне будут делать себе танки и снаряды..
Кто то верит в то, что ГОКу дадут это сделать?
Ну попытка не пытка..
Главное утешить перепуганных рудничан..
И в спокойной обстановке успеть переименовать улицы..
А потом хоть потоп..

[Исправлено: 111, 01.03.2023 - 16:36]
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15538
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 01.03.23 - 17:07
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Проблемы возникли из-за того, что собственник Магнитогорского металлургического комбината попал под санкции.

Источник:

Что-то непонятно. Санкции европейские и американские. ССГПО - казахстанское предприятие. Или оно не совсем казахстанское, а немножечко и европейское? Или у Казахстана недостаточно независимости и приходится оглядываться на то что в Европе "люди скажут"? Мне было бы понятнее, если бы Казахстан наложил сам санкции, но такое поведение совершенно непонятно.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1037
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 01.03.23 - 17:46
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая независимость? Министр финансов РК в штаты летал за разрешением на использование российских карт Мир, это независимость?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23690
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 01.03.23 - 17:56
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
казахстанское предприятие.

Это не казахстанское предприятие.
Генеральные иностранцы.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23690
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 01.03.23 - 17:57
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Министр финансов РК в штаты летал за разрешением на использование российских карт Мир

Где то есть документ, в котором это обсуждается?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3963
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 01.03.23 - 18:30
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Министр финансов РК в штаты летал за разрешением на использование российских карт Мир, это независимость?


Где об этом написано официально ?? Даже если это и так, то в чём тут ироничного: - все страны свободной и независимой Европы если что то делают, то делают с оглядкой или с разрешения США.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3963
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 01.03.23 - 18:32
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это не казахстанское предприятие.


Ещё в конце 90-х и вначале нулевых, в Рудном ходили разговоры что:- ССГПО - назарбаевское.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23690
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 01.03.23 - 20:04
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
назарбаевское

Там только доля, как и во всех промпредприятиях и месторождениях Казахстана.
Это примерно так, как со Шредером, который крышевал северный поток и остальные потоки Роснефти по моему.
За что его немцы шарахнули и сделали ровно то же, что сделали только с Гитлером, лишили каких то там привилегий и почетного гражданства.
Только вот немцы сильный народ и у них там демократия.
Мы да, ни при каких случаях не сможем пойти против крышующего, иначе междоусобная бойня начнется между нашими родами..
Хорошо у них, нет родословных..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23690
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 01.03.23 - 20:08
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но даже и без Елбасы, владеет этим всем делом гражданин Канады.
То есть ССГПО это канадский комбинат, а Канада как известно ярый противник России в этой бойне между ней и Украиной, вооружает Украину как может против России..
Наврят ли канадец примет решение работать там где то по всей России и искать прибыль.
Как еврей, да.
Но как канадец, конечно нет..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23690
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 01.03.23 - 20:13
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот если еще и уличен в этом будет Елбасы, то и Канада, и США, снова арестуют его миллиарды и направят в помощь Украине..
Потому что они были заработаны тем, что помогали России строить танки и ракеты, которые были использованы против нее, Украины..
Кому это надо?
Тем более весь род Ша..рашты в Британии живет..
Так что думаю, пока война идет, а это еще года 3-5, ничего не получится.
Лучше остановят, чем потеряют все..
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5914
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 01.03.23 - 21:02
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие смешные..
И на эти окатыши россияне будут делать себе танки и снаряды..
Ваша русофобия переходит все границы, смею заметить идёт гражданская война развязанная из-за бугра. Фактически эта война ни одной из сторон не нужна. Нам как свидетелям советской эпохи грех жаловаться на прошлое, что и вас призываю
Профайл Посетить вебсайт
Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
743
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 01.03.23 - 21:05
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
все страны свободной и независимой Европы если что то делают, то делают с оглядкой или с разрешения США.

Хорошая шутка. :-)
Только слова "свободной и независимой" надо было в кавычки взять. :-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23690
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 01.03.23 - 21:43
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
идёт гражданская война развязанная из

Меня не интересует твоя война, кем и где развязанная.
Я говорю если чО, о санкциях и почему их могут применить либо нет к нашему, то есть иностранному Гоку и его хозяевам и какие условия могут поставить как хозяевам, так и Казахстану.
Хотя уже поставили в том году.
Говорим по делу и по теме и дальнейшие пертурбации прошу тут не применять по отношении к узкопрофильной тематике..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Я не робот, Skeptic

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS