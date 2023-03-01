"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?

Отправлено: - 20:13

А вот если еще и уличен в этом будет Елбасы, то и Канада, и США, снова арестуют его миллиарды и направят в помощь Украине..

Потому что они были заработаны тем, что помогали России строить танки и ракеты, которые были использованы против нее, Украины..

Кому это надо?

Тем более весь род Ша..рашты в Британии живет..

Так что думаю, пока война идет, а это еще года 3-5, ничего не получится.

Лучше остановят, чем потеряют все..