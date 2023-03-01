"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 01.03.23 - 16:34
"Мы открыли и развиваем китайское направление, - комментирует руководитель железорудного дивизиона ЕRG Сергей Напольских. - Есть ряд предприятий российских, которые доступны для нашей продукции". Читать новость
Такие смешные.. И на эти окатыши россияне будут делать себе танки и снаряды.. Кто то верит в то, что ГОКу дадут это сделать? Ну попытка не пытка.. Главное утешить перепуганных рудничан.. И в спокойной обстановке успеть переименовать улицы.. А потом хоть потоп..
Что-то непонятно. Санкции европейские и американские. ССГПО - казахстанское предприятие. Или оно не совсем казахстанское, а немножечко и европейское? Или у Казахстана недостаточно независимости и приходится оглядываться на то что в Европе "люди скажут"? Мне было бы понятнее, если бы Казахстан наложил сам санкции, но такое поведение совершенно непонятно.
Там только доля, как и во всех промпредприятиях и месторождениях Казахстана. Это примерно так, как со Шредером, который крышевал северный поток и остальные потоки Роснефти по моему. За что его немцы шарахнули и сделали ровно то же, что сделали только с Гитлером, лишили каких то там привилегий и почетного гражданства. Только вот немцы сильный народ и у них там демократия. Мы да, ни при каких случаях не сможем пойти против крышующего, иначе междоусобная бойня начнется между нашими родами.. Хорошо у них, нет родословных..
Но даже и без Елбасы, владеет этим всем делом гражданин Канады. То есть ССГПО это канадский комбинат, а Канада как известно ярый противник России в этой бойне между ней и Украиной, вооружает Украину как может против России.. Наврят ли канадец примет решение работать там где то по всей России и искать прибыль. Как еврей, да. Но как канадец, конечно нет..
А вот если еще и уличен в этом будет Елбасы, то и Канада, и США, снова арестуют его миллиарды и направят в помощь Украине.. Потому что они были заработаны тем, что помогали России строить танки и ракеты, которые были использованы против нее, Украины.. Кому это надо? Тем более весь род Ша..рашты в Британии живет.. Так что думаю, пока война идет, а это еще года 3-5, ничего не получится. Лучше остановят, чем потеряют все..
Такие смешные.. И на эти окатыши россияне будут делать себе танки и снаряды.. Ваша русофобия переходит все границы, смею заметить идёт гражданская война развязанная из-за бугра. Фактически эта война ни одной из сторон не нужна. Нам как свидетелям советской эпохи грех жаловаться на прошлое, что и вас призываю
сайлау курманов: идёт гражданская война развязанная из
Меня не интересует твоя война, кем и где развязанная. Я говорю если чО, о санкциях и почему их могут применить либо нет к нашему, то есть иностранному Гоку и его хозяевам и какие условия могут поставить как хозяевам, так и Казахстану. Хотя уже поставили в том году. Говорим по делу и по теме и дальнейшие пертурбации прошу тут не применять по отношении к узкопрофильной тематике..
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