Отправлено: - 16:29

Партбилеты НурОтана на стол положили 100% членов партии, сменив название, пытаются свалить все проблемы на Елбасы-1 и его семью, про коллективную ответственность ничего и слышать не хотят. Заявляют, что это всё проделки Нуротановцев, а они аманатовцы, а это как говорится - Другое.

Цитата:Ладно то уж недоговаривать.Все эти люди, это советская Илита, бывшие коммунисты, все до одного и их дети.А что ты хотел с этими старыми коммунистами, сделать?Власть они не отдадут.Пока на них не найдешь своего Саакашвили или Зеленского..А иначе, живем как они хотят и сопим в свои две дырочки спокойно и тихо..