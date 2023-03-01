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≡ Переобещаем обещанное, переобещанное и недообещанное
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46273
Переобещаем обещанное, переобещанное и недообещанное
Отправлено: 01.03.23 - 10:47
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На носу выборы, и мы, набрав попкорна, смотрим фрикшоу - партия Н̶у̶р̶О̶т̶а̶н̶ Аманат в спецодежде со своей символикой создаёт видимость псевдоборьбы за места в маслихатах и мажилисе.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5914
Re: Переобещаем обещанное, переобещанное и недообещанное
Отправлено: 01.03.23 - 10:47
#1
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Я как постоянный зритель и слушатель канала елмедия, обратился к уважаемой ведущей Гульжан ергалиевой. Почему бы всем партиям (кроме аманат) объединиться и создать оппозиционный и серьезный единый фронт. Ответа пока не получил, хотя надеюсь она задаст своим приглашенным гостям этот вопрос. Очевидно, в провластную партию аманат опять пытаются пролезть подхалимы, приспособленцы и разного цвета либералы, но не видно настоящих патриотов что меня огорчает.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3963
Re: Переобещаем обещанное, переобещанное и недообещанное
Отправлено: 01.03.23 - 12:41
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
опять пытаются пролезть подхалимы, приспособленцы


А, они оттуда разве уходили??

Цитата:
сайлау курманов:
и создать оппозиционный и серьезный единый фронт.


Все эти карманные и потешные партии( остальные 6) организовались только и только благодаря разрешению АП.
Думаю, единым фронтом и тем более оппозиционным блоком по отношению к действующей власти тут и не пахнет.
Оппозиция - это когда критикуют действующую власть начиная с президента и кончая сельским акимчиком. Ни одна партия не критикует президента и даже премьера: - всё достаётся акимам села, макисмум - акимам района и на этом всё.
Бутя - пьёт коньяк вместе со спикером. Перуашев - плачет по бывшему президенту. Ходжаназаров- креатура Кулибаева. Ертыспаев - прислан добить коммунистов. Жигули - подарили партию за псевдоучастие в выборах.
Что то я не вижу смысла собирать их в одно - у каждого свой ПОЛИТИЧЕСКИЙ бизнес, и ничего больше.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1468
Re: Переобещаем обещанное, переобещанное и недообещанное
Отправлено: 01.03.23 - 12:59
#3
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Цитата:
ACROS:
А, они оттуда разве уходили??

Грандиозная афера века, с утилизацией техники разве проходила не с их благословления? Там по моему издавались специальные законы для этого. Остап Бендер отдыхает, залезть в карман к каждому почти гражданину своей страны, только после этого факта, каждый депутат , кто принимал те законы или даже присутствовал и не протестовал, должен добровольно уйти в политическое небытие
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1468
Re: Переобещаем обещанное, переобещанное и недообещанное
Отправлено: 01.03.23 - 13:00
#4
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И не важно какой он партии.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23690
Re: Переобещаем обещанное, переобещанное и недообещанное
Отправлено: 01.03.23 - 16:29
#5
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Цитата:
Партбилеты НурОтана на стол положили 100% членов партии, сменив название, пытаются свалить все проблемы на Елбасы-1 и его семью, про коллективную ответственность ничего и слышать не хотят. Заявляют, что это всё проделки Нуротановцев, а они аманатовцы, а это как говорится - Другое.

Ладно то уж недоговаривать.
Все эти люди, это советская Илита, бывшие коммунисты, все до одного и их дети.
А что ты хотел с этими старыми коммунистами, сделать?
Власть они не отдадут.
Пока на них не найдешь своего Саакашвили или Зеленского..
А иначе, живем как они хотят и сопим в свои две дырочки спокойно и тихо..
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5914
Re: Переобещаем обещанное, переобещанное и недообещанное
Отправлено: 01.03.23 - 20:37
#6
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Прав был Назарбаев, заявляя - где я возьму столько американцев. Просто удивительно, лидеры партии ведут себя осознанно и целенаправленно, утверждая что именно они сделают прорыв этой плотины в пост-назарбаевском застое. Заведомо зная, что эти притворяшки полны гордости и верят в свою правоту, как быть (например как Я) кто раскусил этот заговор.
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