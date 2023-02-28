таноми52: стоит ли тратить на этот персонаж время нашей единственной жизни
Ну.. Ты со мной воевала с 2009го года по моему.. Постоянно.. Сколько лет этому отдала, ума не приложу.. Лет 10 точно по страшному спорила до последнего.. Хорошо хоть на старости то некоторая мудрость пришла и теперь не нападаешь на меня, просто обо мне кому то постоянно говоришь, но это уже нормально.. Понадобилось всего то лет 14.. Я доволен..
Это утверждение из серии "7 млн. заморенных казахов..." Я на форуме с 2017 г. И поначалу верила в твою адекватность, как сейчас ACROS Даже где-то защищала тебя, в чём мне попенял Максаф Так что мимо, этим постом только подтвердил своё состояние
Подумалось, что мобилизация и Поруха в целом очень сильно сейчас изымут из народной толщи социума мужчин-альфа и мужчин-омега, т.е. биологически самых высоко- и самых низкоранговых самцов.
Многие альфы, думаю, уже сильно изъяты с 2014-го – именно они составили костяк добровольцев. Старомодные, конфликтные, слишком верящие в свои силы, с большим уровнем гормона тестостерона (т.е и природно выбранные на эту роль).
А мобилизация изымет омег – тех мужчин, кто не нашёл силы сопротивляться (и тем более пойти в добровольцы) и полез покорно в окоп. Что интересно, и тем, и другим этологи отказывают возможность испытывать эмпатию.
Альф очень немного, омег, судя по наблюдениям за стаями наших предков-приматов, не более 30%, а основу составляют беты.
Теоретически выиграют сейчас как раз мужчины-беты. Середняки. Они вообще основа, опора постуиндустрильного общества.
Как говорят те же социальные антропологи, «от альф женщины предпочитают рожать (заниматься сексом), омег игнорируют, зато беты самые заботливые мужья и отцы – эмпатичные, неконфликтные, хорошо обучающиеся.
Да, и как говорят социальные антропологи, любая война повышает коллективный IQ у мужчин воюющего социума.
Общество умнеет – выбивают альф и омег, у которых по сравнению с бетами пониженный уровень IQ. Этим дополнительно обусловлен и повышенный экономический рост после войны.
Можно даже по главному признаку альфы – уровня тестостерона – посмотреть на главные действующие лица Русского милитаристского мира (грубый голос, хороший волосяной покров на лице, широкие плечи, неэмпатичность-злобноватость, конфликтность, предыдущий сложный жизненный путь – точно не из офисного мира, и т.п.)
К альфам можно отнести Моторолу, Захарченко, Пригожина, Кадырова. Думаю, потому они так хорошо зашли и у альф (но и численно немного), и особенно у самых низкоранговых омег (которые так выбирают себе вожака, которому хотят подчиняться).
А вот Стрелков и Прилепин – типичные беты. Потому оба так хорошо зашли тоже у мужчин-бет, у представителей интеллигентного мира.
Ну а про мужчин-омег сегодня сказал депутат и генерал Гурулёв, избранный от Забайкалья, дословная цитата: «Мобилизованных в Забайкалье отправили домой из-за алкоголизма. И их не будут подвергать принудительному лечению. «Они с утра до вечера синие ходят, у них одна проблема — как сбегать за бутылкой!», - пояснил депутат Госдумы от региона Андрей Гурулёв».
таноми52: И поначалу верила в твою адекватность, как сейчас ACROS
Я прям поражаюсь его способности делать вид что не понял вопроса или фразы и перевернуть её так что оппонент в его словах оказывается лгуном. По типу: - Вот яблоко красное лежит на столе передо мной - Ну мне-то не ври! Зеленая груша висит на дереве передо мной!
Ну вот.. А я поражаюсь, как только ухожу из Флуда, обо мне начинаются опять какие то сплетни . И это в Великий Пост.. В первый день Весны! Понимаю у вас там в России этого нет. Но у нас то по моему есть.. И сплетничать в такие дни только обо мне, ну как то это не очень далеко думаю..
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