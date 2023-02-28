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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3370
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.02.23 - 11:19
#4246
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Цитата:
ACROS:
Вы действительно много, даже слишком много времени и внимания уделяете, русско-украинской войне


Ваша деликатность не дойдёт до адресата...
Но у Вас ещё будет куча примеров и поводов, чтобы понять его суть и определиться, стоит ли тратить на этот персонаж время нашей единственной жизни :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23684
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.02.23 - 11:27
#4247
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Цитата:
таноми52:
стоит ли тратить на этот персонаж время нашей единственной жизни

Ну..
Ты со мной воевала с 2009го года по моему..
Постоянно..
Сколько лет этому отдала, ума не приложу..
Лет 10 точно по страшному спорила до последнего..
Хорошо хоть на старости то некоторая мудрость пришла и теперь не нападаешь на меня, просто обо мне кому то постоянно говоришь, но это уже нормально..
Понадобилось всего то лет 14..
Я доволен..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3054
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.02.23 - 11:52
#4248
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Цитата:
111:
Я доволен..


Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3370
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.02.23 - 13:09
#4249
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Цитата:
111:
Понадобилось всего то лет 14..


Это утверждение из серии "7 млн. заморенных казахов..."
Я на форуме с 2017 г. И поначалу верила в твою адекватность, как сейчас ACROS
Даже где-то защищала тебя, в чём мне попенял Максаф
Так что мимо, этим постом только подтвердил своё состояние
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23684
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.02.23 - 13:21
#4250
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Цитата:
таноми52:
Я на форуме с 2017 г

Ладно то уже сочинять!
Кому кому, но мне то не ври.
Я так вообще на форуме с 2012го..
Ога, аж два раза..
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1230
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.02.23 - 18:35
#4251
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Подумалось, что мобилизация и Поруха в целом очень сильно сейчас изымут из народной толщи социума мужчин-альфа и мужчин-омега, т.е. биологически самых высоко- и самых низкоранговых самцов.

Многие альфы, думаю, уже сильно изъяты с 2014-го – именно они составили костяк добровольцев. Старомодные, конфликтные, слишком верящие в свои силы, с большим уровнем гормона тестостерона (т.е и природно выбранные на эту роль).

А мобилизация изымет омег – тех мужчин, кто не нашёл силы сопротивляться (и тем более пойти в добровольцы) и полез покорно в окоп.
Что интересно, и тем, и другим этологи отказывают возможность испытывать эмпатию.

Альф очень немного, омег, судя по наблюдениям за стаями наших предков-приматов, не более 30%, а основу составляют беты.

Теоретически выиграют сейчас как раз мужчины-беты. Середняки. Они вообще основа, опора постуиндустрильного общества.

Как говорят те же социальные антропологи, «от альф женщины предпочитают рожать (заниматься сексом), омег игнорируют, зато беты самые заботливые мужья и отцы – эмпатичные, неконфликтные, хорошо обучающиеся.

Да, и как говорят социальные антропологи, любая война повышает коллективный IQ у мужчин воюющего социума.

Общество умнеет – выбивают альф и омег, у которых по сравнению с бетами пониженный уровень IQ. Этим дополнительно обусловлен и повышенный экономический рост после войны.

Можно даже по главному признаку альфы – уровня тестостерона – посмотреть на главные действующие лица Русского милитаристского мира (грубый голос, хороший волосяной покров на лице, широкие плечи, неэмпатичность-злобноватость, конфликтность, предыдущий сложный жизненный путь – точно не из офисного мира, и т.п.)

К альфам можно отнести Моторолу, Захарченко, Пригожина, Кадырова. Думаю, потому они так хорошо зашли и у альф (но и численно немного), и особенно у самых низкоранговых омег (которые так выбирают себе вожака, которому хотят подчиняться).

А вот Стрелков и Прилепин – типичные беты. Потому оба так хорошо зашли тоже у мужчин-бет, у представителей интеллигентного мира.

Ну а про мужчин-омег сегодня сказал депутат и генерал Гурулёв, избранный от Забайкалья, дословная цитата: «Мобилизованных в Забайкалье отправили домой из-за алкоголизма. И их не будут подвергать принудительному лечению. «Они с утра до вечера синие ходят, у них одна проблема — как сбегать за бутылкой!», - пояснил депутат Госдумы от региона Андрей Гурулёв».

Толкователь.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15538
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.03.23 - 10:04
#4252
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Цитата:
таноми52:
И поначалу верила в твою адекватность, как сейчас ACROS

Я прям поражаюсь его способности делать вид что не понял вопроса или фразы и перевернуть её так что оппонент в его словах оказывается лгуном. По типу:
- Вот яблоко красное лежит на столе передо мной
- Ну мне-то не ври! Зеленая груша висит на дереве передо мной!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23684
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.03.23 - 10:15
#4253
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Цитата:
Victor Yang:
его способности

Ну вот..
А я поражаюсь, как только ухожу из Флуда, обо мне начинаются опять какие то сплетни .
И это в Великий Пост..
В первый день Весны!
Понимаю у вас там в России этого нет.
Но у нас то по моему есть..
И сплетничать в такие дни только обо мне, ну как то это не очень далеко думаю..
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11988
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.03.23 - 11:35
#4254
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Всех с праздником, первым днём весны!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3054
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.03.23 - 11:41
#4255
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Интересный момент нашел сегодня в новостях и сделал скрин. Рядом поставили два фото, остается только сравнить и угадать, кто ближе к народу.

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1468
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.03.23 - 12:40
#4256
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Цитата:
Козлов я:
угадать, кто ближе к народу.

Смотря какой народ. Я не имею в виду национальность и не государственную принадлежность.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1468
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.03.23 - 12:42
#4257
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Цитата:
Козлов я:
Интересный момент нашел сегодня в новостях и сделал скрин

Иисус то в большой печали
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23684
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.03.23 - 18:09
#4258
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Блин, мне 15 лет кажется светит, при въезде в Россию..
Зачем я так..
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.03.23 - 18:38
#4259
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Цитата:
111:
15 лет кажется светит


Единственный выход: - дождаться когда царя свернут и к власти придёт нью-Зеленский или какой нибудь Навальный.
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