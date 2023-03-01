Отправлено: - 17:07





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48194 Проблемы возникли из-за того, что собственник Магнитогорского металлургического комбината попал под санкции.Источник:

Цитата:Что-то непонятно. Санкции европейские и американские. ССГПО - казахстанское предприятие. Или оно не совсем казахстанское, а немножечко и европейское? Или у Казахстана недостаточно независимости и приходится оглядываться на то что в Европе "люди скажут"? Мне было бы понятнее, если бы Казахстан наложил сам санкции, но такое поведение совершенно непонятно.