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Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46272
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Отправлено: 01.03.23 - 14:25
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгенской визы, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1151
Re: Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при...
Отправлено: 01.03.23 - 14:25
Думаю,чтобы хитроумные россияне,которые против гейского Запада,не ехали туда загнивать по РК паспорту,который у нас получат.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23684
Re: Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при...
Отправлено: 01.03.23 - 14:44
Запретить вообще въезжать в Ойропу.
И наложить жесточайшие санкции..
Пока не выйдем из ОДКБ.
И наложить жесточайшие санкции..
Пока не выйдем из ОДКБ.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23684
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Отправлено: 01.03.23 - 14:48
А наши доблестные чиновники пусть едут отдыхать в Крым..
Зачем им Ойропа?
И всех этих z-патриотов, что гоняют периодически в Ойропу, выдать в Россию, за дискредитацию Члена ОДКБ.
У нас на форуме таких тоже хватает..
Зачем им Ойропа?
И всех этих z-патриотов, что гоняют периодически в Ойропу, выдать в Россию, за дискредитацию Члена ОДКБ.
У нас на форуме таких тоже хватает..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15538
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Отправлено: 01.03.23 - 15:04
Цитата:
Казахстан никому не даст своё гражданство прежде чем человек не откажется от прежнего. Можно, конечно, "спрятать" старый паспорт, но тогда за это грозит штраф 600 тысяч тенге и лишение гражданства Казахстана. И всё это только ради поездки в ЕС? Глупость. Проще пошлину за эту визу заплатить не 40, а 80 долларов. Тем более что получение гражданства - тот ещё квест, не на один месяц.
[Исправлено: Victor Yang, 01.03.2023 - 15:13]
Сабыр:
чтобы хитроумные россияне,которые против гейского Запада,не ехали туда загнивать по РК паспорту,который у нас получат.
чтобы хитроумные россияне,которые против гейского Запада,не ехали туда загнивать по РК паспорту,который у нас получат.
Казахстан никому не даст своё гражданство прежде чем человек не откажется от прежнего. Можно, конечно, "спрятать" старый паспорт, но тогда за это грозит штраф 600 тысяч тенге и лишение гражданства Казахстана. И всё это только ради поездки в ЕС? Глупость. Проще пошлину за эту визу заплатить не 40, а 80 долларов. Тем более что получение гражданства - тот ещё квест, не на один месяц.
[Исправлено: Victor Yang, 01.03.2023 - 15:13]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3962
Re: Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при...
Отправлено: 01.03.23 - 15:30
А, какая возникла причина, требующая дополнительных консультации по поводу выдачи шенгенских виз ИМЕННО казахстанцам: - к бабки не ходи, она на виду - наши многовековые добрососедские отношения как с Белоруссии, так и с Россией, особенно во время войны России и Украины.
До этого не было причин для ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ консультации, а сейчас она возникла, так выходит ??
Я, так думая, во время этой дополнительной консультации будут "пробивать" этого человека на предмет его лояльности: - к Украине; Европейским ценностям; участие в действиях или акциях направленных на сотрудничество с Россией и Белоруссии; критические высказывания в СМИ о СВО и так далее в этом роде.
Больше причин я не вижу.
Наша страна - не террористическая; на территории нашей страны нет вооружённых конфликтов.
До этого не было причин для ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ консультации, а сейчас она возникла, так выходит ??
Я, так думая, во время этой дополнительной консультации будут "пробивать" этого человека на предмет его лояльности: - к Украине; Европейским ценностям; участие в действиях или акциях направленных на сотрудничество с Россией и Белоруссии; критические высказывания в СМИ о СВО и так далее в этом роде.
Больше причин я не вижу.
Наша страна - не террористическая; на территории нашей страны нет вооружённых конфликтов.
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Отправлено: 01.03.23 - 15:38
Цитата:
ACROS:Последний раз когда получал шенген, на в ходе в посольство охраник зачем то спросил национальность.
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Отправлено: 01.03.23 - 15:40
Думаю после приезда из сша большого гостя, будет много интересного у нас в стране. Ждём новых указов против соседей
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1115
Re: Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при...
Отправлено: 01.03.23 - 16:12
Цитата:
За что боролись на то и напоролись!
Vit:
Думаю после приезда из сша большого гостя, будет много интересного у нас в стране. Ждём новых указов против соседей
Думаю после приезда из сша большого гостя, будет много интересного у нас в стране. Ждём новых указов против соседей
За что боролись на то и напоролись!
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1151
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Отправлено: 01.03.23 - 16:15
Цитата:
К сожалению да.. Как бы мы не любили РФ,но то что творит её диктатор это ни в какие рамки. Нам зачем превращаться в Сев Корею вместе с ними? Нам надо самим по себе.. Не хочется,но по др никак.
Vit:
после приезда
после приезда
К сожалению да.. Как бы мы не любили РФ,но то что творит её диктатор это ни в какие рамки. Нам зачем превращаться в Сев Корею вместе с ними? Нам надо самим по себе.. Не хочется,но по др никак.
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Отправлено: 01.03.23 - 16:34
Цитата:
Со слов, ты же по Европам часто мотаешься. Не зря же охранник спросил, возможно ему твой прикид и модели поведения не понравились.
Vit:
Последний раз когда получал шенген, на в ходе в посольство охраник зачем то спросил национальность.
Последний раз когда получал шенген, на в ходе в посольство охраник зачем то спросил национальность.
Со слов, ты же по Европам часто мотаешься. Не зря же охранник спросил, возможно ему твой прикид и модели поведения не понравились.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3962
Re: Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при...
Отправлено: 01.03.23 - 17:10
Цитата:
Не его это дело, наверное:- его дело двери, замки, имущество охранять.
Что бы национальность спрашивать, есть на это сотрудники, менеджеры.
Kairat stayer:
Не зря же охранник спросил,
Не зря же охранник спросил,
Не его это дело, наверное:- его дело двери, замки, имущество охранять.
Что бы национальность спрашивать, есть на это сотрудники, менеджеры.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9039
Re: Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при...
Отправлено: 01.03.23 - 17:21
Цитата:
Можно подумать раньше было все легко.
Помню, в 2012 году собрались в Германию в гости. В Астане визу получали... те еще круги ада в посольстве и сборе документов. Вплоть до имущества, которое здесь есть, выписок из банковского счета с тыщей евро на счете. Допросы через стекло... ожидание дадут-не дадут. Прям легко, ага.
ACROS:
До этого не было причин для ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ консультации,
До этого не было причин для ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ консультации,
Можно подумать раньше было все легко.
Помню, в 2012 году собрались в Германию в гости. В Астане визу получали... те еще круги ада в посольстве и сборе документов. Вплоть до имущества, которое здесь есть, выписок из банковского счета с тыщей евро на счете. Допросы через стекло... ожидание дадут-не дадут. Прям легко, ага.
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Отправлено: 01.03.23 - 17:45
Цитата:
Скорее всего, в разных Посольствах охранная деятельность организована в соответствии с требованиями, тех или иных стран. В основном с консулом напрямую не общаешься, всё через менеджеров осуществляется, у которых база данных и.т.д.
В данном случае, у Виталика видимо неграмотный и некорректный охранник спросил национальность. Если есть террористическая опасность, поведения человека подозрительные, тогда охранник может попросить гражданина предоставить документы удостоверяющие личность. Выше в виде сарказма написал, что он мол возможно перенял западные ценности.
ACROS:
Не его это дело, наверное:- его дело двери, замки, имущество охранять. Что бы национальность спрашивать, есть на это сотрудники, менеджеры.
Не его это дело, наверное:- его дело двери, замки, имущество охранять. Что бы национальность спрашивать, есть на это сотрудники, менеджеры.
Скорее всего, в разных Посольствах охранная деятельность организована в соответствии с требованиями, тех или иных стран. В основном с консулом напрямую не общаешься, всё через менеджеров осуществляется, у которых база данных и.т.д.
В данном случае, у Виталика видимо неграмотный и некорректный охранник спросил национальность. Если есть террористическая опасность, поведения человека подозрительные, тогда охранник может попросить гражданина предоставить документы удостоверяющие личность. Выше в виде сарказма написал, что он мол возможно перенял западные ценности.
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