Отправлено: - 15:04

Сабыр:

чтобы хитроумные россияне,которые против гейского Запада,не ехали туда загнивать по РК паспорту,который у нас получат.

[Исправлено: Victor Yang, 01.03.2023 - 15:13]

Цитата:Казахстан никому не даст своё гражданство прежде чем человек не откажется от прежнего. Можно, конечно, "спрятать" старый паспорт, но тогда за это грозит штраф 600 тысяч тенге и лишение гражданства Казахстана. И всё это только ради поездки в ЕС? Глупость. Проще пошлину за эту визу заплатить не 40, а 80 долларов. Тем более что получение гражданства - тот ещё квест, не на один месяц.