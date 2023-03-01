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≡ Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46272
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Отправлено: 01.03.23 - 14:25
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Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгенской визы, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1151
Re: Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при...
Отправлено: 01.03.23 - 14:25
#1
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Думаю,чтобы хитроумные россияне,которые против гейского Запада,не ехали туда загнивать по РК паспорту,который у нас получат.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23684
Re: Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при...
Отправлено: 01.03.23 - 14:44
#2
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Запретить вообще въезжать в Ойропу.
И наложить жесточайшие санкции..
Пока не выйдем из ОДКБ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23684
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Отправлено: 01.03.23 - 14:48
#3
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А наши доблестные чиновники пусть едут отдыхать в Крым..
Зачем им Ойропа?
И всех этих z-патриотов, что гоняют периодически в Ойропу, выдать в Россию, за дискредитацию Члена ОДКБ.
У нас на форуме таких тоже хватает..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15538
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Отправлено: 01.03.23 - 15:04
#4
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Цитата:
Сабыр:
чтобы хитроумные россияне,которые против гейского Запада,не ехали туда загнивать по РК паспорту,который у нас получат.

Казахстан никому не даст своё гражданство прежде чем человек не откажется от прежнего. Можно, конечно, "спрятать" старый паспорт, но тогда за это грозит штраф 600 тысяч тенге и лишение гражданства Казахстана. И всё это только ради поездки в ЕС? Глупость. Проще пошлину за эту визу заплатить не 40, а 80 долларов. Тем более что получение гражданства - тот ещё квест, не на один месяц.

[Исправлено: Victor Yang, 01.03.2023 - 15:13]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3962
Re: Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при...
Отправлено: 01.03.23 - 15:30
#5
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А, какая возникла причина, требующая дополнительных консультации по поводу выдачи шенгенских виз ИМЕННО казахстанцам: - к бабки не ходи, она на виду - наши многовековые добрососедские отношения как с Белоруссии, так и с Россией, особенно во время войны России и Украины.
До этого не было причин для ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ консультации, а сейчас она возникла, так выходит ??
Я, так думая, во время этой дополнительной консультации будут "пробивать" этого человека на предмет его лояльности: - к Украине; Европейским ценностям; участие в действиях или акциях направленных на сотрудничество с Россией и Белоруссии; критические высказывания в СМИ о СВО и так далее в этом роде.
Больше причин я не вижу.
Наша страна - не террористическая; на территории нашей страны нет вооружённых конфликтов.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11988
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Отправлено: 01.03.23 - 15:38
#6
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Цитата:
ACROS:
Последний раз когда получал шенген, на в ходе в посольство охраник зачем то спросил национальность. :-o
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11988
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Отправлено: 01.03.23 - 15:40
#7
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Думаю после приезда из сша большого гостя, будет много интересного у нас в стране. Ждём новых указов против соседей
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1115
Re: Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при...
Отправлено: 01.03.23 - 16:12
#8
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Цитата:
Vit:
Думаю после приезда из сша большого гостя, будет много интересного у нас в стране. Ждём новых указов против соседей


За что боролись на то и напоролись!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1151
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Отправлено: 01.03.23 - 16:15
#9
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Цитата:
Vit:
после приезда

К сожалению да.. Как бы мы не любили РФ,но то что творит её диктатор это ни в какие рамки. Нам зачем превращаться в Сев Корею вместе с ними? Нам надо самим по себе.. Не хочется,но по др никак.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3927
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Отправлено: 01.03.23 - 16:34
#10
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Цитата:
Vit:
Последний раз когда получал шенген, на в ходе в посольство охраник зачем то спросил национальность.


Со слов, ты же по Европам часто мотаешься. Не зря же охранник спросил, возможно ему твой прикид и модели поведения не понравились.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3962
Re: Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при...
Отправлено: 01.03.23 - 17:10
#11
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Цитата:
Kairat stayer:
Не зря же охранник спросил,


Не его это дело, наверное:- его дело двери, замки, имущество охранять.
Что бы национальность спрашивать, есть на это сотрудники, менеджеры.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9039
Re: Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при...
Отправлено: 01.03.23 - 17:21
#12
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Цитата:
ACROS:
До этого не было причин для ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ консультации,

Можно подумать раньше было все легко.
Помню, в 2012 году собрались в Германию в гости. В Астане визу получали... те еще круги ада в посольстве и сборе документов. Вплоть до имущества, которое здесь есть, выписок из банковского счета с тыщей евро на счете. Допросы через стекло... ожидание дадут-не дадут. Прям легко, ага.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3927
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Отправлено: 01.03.23 - 17:45
#13
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Цитата:
ACROS:
Не его это дело, наверное:- его дело двери, замки, имущество охранять. Что бы национальность спрашивать, есть на это сотрудники, менеджеры.


Скорее всего, в разных Посольствах охранная деятельность организована в соответствии с требованиями, тех или иных стран. В основном с консулом напрямую не общаешься, всё через менеджеров осуществляется, у которых база данных и.т.д.

В данном случае, у Виталика видимо неграмотный и некорректный охранник спросил национальность. Если есть террористическая опасность, поведения человека подозрительные, тогда охранник может попросить гражданина предоставить документы удостоверяющие личность. Выше в виде сарказма написал, что он мол возможно перенял западные ценности.
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