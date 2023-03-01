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≡ "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46272
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 01.03.23 - 16:34
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"Мы открыли и развиваем китайское направление, - комментирует руководитель железорудного дивизиона ЕRG Сергей Напольских. - Есть ряд предприятий российских, которые доступны для нашей продукции".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23684
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 01.03.23 - 16:34
#1
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Такие смешные..
И на эти окатыши россияне будут делать себе танки и снаряды..
Кто то верит в то, что ГОКу дадут это сделать?
Ну попытка не пытка..
Главное утешить перепуганных рудничан..
И в спокойной обстановке успеть переименовать улицы..
А потом хоть потоп..

[Исправлено: 111, 01.03.2023 - 16:36]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15538
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 01.03.23 - 17:07
#2
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Цитата:
Проблемы возникли из-за того, что собственник Магнитогорского металлургического комбината попал под санкции.

Источник:

Что-то непонятно. Санкции европейские и американские. ССГПО - казахстанское предприятие. Или оно не совсем казахстанское, а немножечко и европейское? Или у Казахстана недостаточно независимости и приходится оглядываться на то что в Европе "люди скажут"? Мне было бы понятнее, если бы Казахстан наложил сам санкции, но такое поведение совершенно непонятно.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1037
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 01.03.23 - 17:46
#3
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Какая независимость? Министр финансов РК в штаты летал за разрешением на использование российских карт Мир, это независимость?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23684
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 01.03.23 - 17:56
#4
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Цитата:
Victor Yang:
казахстанское предприятие.

Это не казахстанское предприятие.
Генеральные иностранцы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23684
"Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в ССГПО намерены компенсировать последствия санций против России?
Отправлено: 01.03.23 - 17:57
#5
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Цитата:
Дантист:
Министр финансов РК в штаты летал за разрешением на использование российских карт Мир

Где то есть документ, в котором это обсуждается?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3962
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 01.03.23 - 18:30
#6
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Цитата:
Дантист:
Министр финансов РК в штаты летал за разрешением на использование российских карт Мир, это независимость?


Где об этом написано официально ?? Даже если это и так, то в чём тут ироничного: - все страны свободной и независимой Европы если что то делают, то делают с оглядкой или с разрешения США.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3962
Re: "Приучаем использовать нашу продукцию" - Как в...
Отправлено: 01.03.23 - 18:32
#7
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Цитата:
111:
Это не казахстанское предприятие.


Ещё в конце 90-х и вначале нулевых, в Рудном ходили разговоры что:- ССГПО - назарбаевское.
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