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≡ Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46271
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Отправлено: 01.03.23 - 14:25
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Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгенской визы, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1150
Re: Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при...
Отправлено: 01.03.23 - 14:25
#1
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Думаю,чтобы хитроумные россияне,которые против гейского Запада,не ехали туда загнивать по РК паспорту,который у нас получат.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23679
Re: Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при...
Отправлено: 01.03.23 - 14:44
#2
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Запретить вообще въезжать в Ойропу.
И наложить жесточайшие санкции..
Пока не выйдем из ОДКБ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23679
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Отправлено: 01.03.23 - 14:48
#3
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А наши доблестные чиновники пусть едут отдыхать в Крым..
Зачем им Ойропа?
И всех этих z-патриотов, что гоняют периодически в Ойропу, выдать в Россию, за дискредитацию Члена ОДКБ.
У нас на форуме таких тоже хватает..
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15537
Re: Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при...
Отправлено: 01.03.23 - 15:04
#4
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Цитата:
Сабыр:
чтобы хитроумные россияне,которые против гейского Запада,не ехали туда загнивать по РК паспорту,который у нас получат.

Казахстан никому не даст своё гражданство прежде чем человек не утратит прежнее.
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