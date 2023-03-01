Отправлено: - 15:04

Сабыр:

чтобы хитроумные россияне,которые против гейского Запада,не ехали туда загнивать по РК паспорту,который у нас получат.

Цитата:Казахстан никому не даст своё гражданство прежде чем человек не утратит прежнее.