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Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
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