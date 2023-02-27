Отправлено: - 13:25

Kairat stayer:

Россия как и Казахстан многонациональная страна, как отметил выше у каждого малого народа, диаспоры есть свои языки, культура, обычаи и традиции. При этом форма устройства РФ федеративное, состоящая из 85 субъектов. Что у них объединяет людей разных национальностей и веры, наверное только русский язык. В некоторых субъектах, даже им плохо владеют.

Цитата:В своё время, известный дагестанский поэт Расул Гамзатов, размышляя о родном языке, написал такие строки:«И если завтра мой язык исчезнет. То я готов сегодня умереть». В сети есть стихотворение.За русский язык в июле 2021 года обсуждали. Прошло более полутора лет, ничего в лучшую сторону не изменилось, в масштабах мира не наблюдается, чтобы жители 20-50 и более стран изъявляли желания выучить русский язык, чтобы дружить, торговать, делиться технологиями, приглашать молодёжь учиться и.т.д. Ниже как обычно процитирую самого себя, надеюсь, что "грамотеи" будут снисходительны и с пониманием отнесутся:Кайрат стайер: Согласен, национальности не надо впутывать, при этом обсуждение языкового вопроса было актуальным всегда. Следует отметить, что в мире сохраняется тенденция уменьшения количества носителей русского языка. Опять же пруфам, ссылкам, википедии, можно верить, можно не верить, пусть каждый сам решает. Может какие-то русофобы в Вике недостоверные сведения указали или Обама, Трамп, Байден виноваты. Вике указано, что общая численность говорящих на русском языке в мире составляет 260 миллионов (по состоянию на 2014г.). По прогнозам, численность владеющих русским языком к 2050 году в мире сократится до 130 млн человек. За каких-то 36 лет прогнозируют уменьшения в два раза с 260 до 130 миллионов, как указал выше хотите верьте, хотите нет.Подробнее здесь: