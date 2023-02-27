Любимый народный праздник Масленицы, традиционно отмечаемый в конце зимы, всегда собирал множество горожан всех национальностей. Разгуляться, померится силами, потанцевать под разухабистые народные мелодии, поесть блинов с чаем, посмотреть на апофеоз - сжигание чучела много лет горожан приглашали в Сити-центр Костаная. Читать новость
Kairat stayer: Россия как и Казахстан многонациональная страна, как отметил выше у каждого малого народа, диаспоры есть свои языки, культура, обычаи и традиции. При этом форма устройства РФ федеративное, состоящая из 85 субъектов. Что у них объединяет людей разных национальностей и веры, наверное только русский язык. В некоторых субъектах, даже им плохо владеют.
В своё время, известный дагестанский поэт Расул Гамзатов, размышляя о родном языке, написал такие строки: «И если завтра мой язык исчезнет. То я готов сегодня умереть». В сети есть стихотворение.
За русский язык в июле 2021 года обсуждали. Прошло более полутора лет, ничего в лучшую сторону не изменилось, в масштабах мира не наблюдается, чтобы жители 20-50 и более стран изъявляли желания выучить русский язык, чтобы дружить, торговать, делиться технологиями, приглашать молодёжь учиться и.т.д. Ниже как обычно процитирую самого себя, надеюсь, что "грамотеи" будут снисходительны и с пониманием отнесутся:
Кайрат стайер: Согласен, национальности не надо впутывать, при этом обсуждение языкового вопроса было актуальным всегда. Следует отметить, что в мире сохраняется тенденция уменьшения количества носителей русского языка. Опять же пруфам, ссылкам, википедии, можно верить, можно не верить, пусть каждый сам решает. Может какие-то русофобы в Вике недостоверные сведения указали или Обама, Трамп, Байден виноваты. Вике указано, что общая численность говорящих на русском языке в мире составляет 260 миллионов (по состоянию на 2014г.). По прогнозам, численность владеющих русским языком к 2050 году в мире сократится до 130 млн человек. За каких-то 36 лет прогнозируют уменьшения в два раза с 260 до 130 миллионов, как указал выше хотите верьте, хотите нет.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать