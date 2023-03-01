Отправлено: - 14:29

saba:

У меня вопрос, разве это дело государства заниматься конкретными проблемами бизнеса. Нужна линия сухого молока. не потянете сами, кооперируйтесь,ищите инвестиции и т.д.

Цитата:Ну тут какбы по другому вопрос ставят. Для того чтобы выдавить импорт с полок говорят мы построим сейчас 10 МТФ и нужно все это переработать. И у переработчика спрашивают ты сможешь? Он и отвечает, бес толку их строить если не будет предприятия по производству сухого молока, т.к. летом у нас и так молока дофига, а вот зимой приходится белорусское или российское сухое молоко покупать....(поэтому цена и выходит дороже чем у тех же белорусов и россии).В ответ же слышит - ну так постройте.... А нафига оно ему надо? Это еще один завод сопоставимый с текущим по капиталовложениям, а сбыт на месте только сам и конкуренты. А конкуренты не факт что возьмут, на то и конкуренты. Да и на внешний рынок сухого молока выйти будет далеко не просто....