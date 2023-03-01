Проблему дефицита сырого молока хотят решить с помощью линии сушки в Костанайской области
Отправлено: 01.03.23 - 13:17
"Летом у нас профицит сырья, - говорил директор ТОО «Лидер-2010» акиму области. - Чтобы его сохранить, нужно сухое молоко. Если планируете увеличить количество молочно-товарных ферм, сушка понадобится всем производителям". Читать новость
У меня вопрос, разве это дело государства заниматься конкретными проблемами бизнеса. Нужна линия сухого молока. не потянете сами, кооперируйтесь,ищите инвестиции и т.д. Государство не эффективный менеджер доказано веками. Если государство построит такой завод кому оно будет принадлежать, кто им будет управлять? Уже много государство понастроило производств, которые благополучно не работают, хотя все обоснования были при проектировании радужными. Один вопрос , где наша Карабалыкская птицефабрика? Вроде перспективная была, владельца благополучно посадили, наверняка уже вышел и я его вины не вижу. Ещё раз повторю, государство не эффективный менеджер
Честно говоря, аргумент непонятен. Чем для этого плоха ультрапастеризация, которая позволяет сохранить питьевое молоко до полугода? И кто потребитель сухого молока? Или для себя? В этом случае вопрос - не увеличивается ли себестоимость питьевого молока, если сначала цельное сушить, а потом из него снова делать питьевое? Хотя, сейчас в экспертизе находится проект завода в Астане, который будет делать "лечебно-профилактические продукты питания" на основе сухого молока.
saba: разве это дело государства заниматься конкретными проблемами бизнеса. Нужна линия сухого молока. не потянете сами, кооперируйтесь,ищите инвестиции и т.д.
Если бы государство не помогало - было бы совсем плохо с производством. Это же не только прибыль бизнеса, но и рабочие места и налоги в бюджет. Потому государство и кредиты дешевые для этого дает, и контролирует использование средств.
saba: Ещё раз повторю, государство не эффективный менеджер
Под этим , весьма спорным, лозунгом, в 90-е годы приватизировали все "жирные" куски народного, ещё в то время хозяйства, в том числе и энерготеплодобывающие предприятия. К чему это привело, показала нынешняя зима, и ещё это только начало, я так думаю, все цветочки и ягодки впереди и в самом цвете будет. Или переход от социализма к капитализму был в корне неправильным или этому процессу помешал - субъективный фактор- дармовщина и вседозволенность получивших БЕСПЛАТНО и ПОЖИЗНЕННО источники обогащения.
saba: У меня вопрос, разве это дело государства заниматься конкретными проблемами бизнеса. Нужна линия сухого молока. не потянете сами, кооперируйтесь,ищите инвестиции и т.д.
Ну тут какбы по другому вопрос ставят. Для того чтобы выдавить импорт с полок говорят мы построим сейчас 10 МТФ и нужно все это переработать. И у переработчика спрашивают ты сможешь? Он и отвечает, бес толку их строить если не будет предприятия по производству сухого молока, т.к. летом у нас и так молока дофига, а вот зимой приходится белорусское или российское сухое молоко покупать....(поэтому цена и выходит дороже чем у тех же белорусов и россии). В ответ же слышит - ну так постройте.... А нафига оно ему надо? Это еще один завод сопоставимый с текущим по капиталовложениям, а сбыт на месте только сам и конкуренты. А конкуренты не факт что возьмут, на то и конкуренты. Да и на внешний рынок сухого молока выйти будет далеко не просто....
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