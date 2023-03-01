Прогноз на 5 дней
пасмурно-1°C
  • 748 мм рт.ст.
  • 80% влажность
  • Ю-ЮЗ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Проблему дефицита сырого молока хотят решить с помощью линии сушки в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46271
Проблему дефицита сырого молока хотят решить с помощью линии сушки в Костанайской области
Отправлено: 01.03.23 - 13:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Летом у нас профицит сырья, - говорил директор ТОО «Лидер-2010» акиму области. - Чтобы его сохранить, нужно сухое молоко. Если планируете увеличить количество молочно-товарных ферм, сушка понадобится всем производителям".
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1468
Re: Проблему дефицита сырого молока хотят решить с помощью линии...
Отправлено: 01.03.23 - 13:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня вопрос, разве это дело государства заниматься конкретными проблемами бизнеса. Нужна линия сухого молока. не потянете сами, кооперируйтесь,ищите инвестиции и т.д.
Государство не эффективный менеджер доказано веками. Если государство построит такой завод кому оно будет принадлежать, кто им будет управлять? Уже много государство понастроило производств, которые благополучно не работают, хотя все обоснования были при проектировании радужными. Один вопрос , где наша Карабалыкская птицефабрика? Вроде перспективная была, владельца благополучно посадили, наверняка уже вышел и я его вины не вижу. Ещё раз повторю, государство не эффективный менеджер
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15537
Проблему дефицита сырого молока хотят решить с помощью линии сушки в Костанайской области
Отправлено: 01.03.23 - 13:18
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но в то же время нам нужно в области производство по сушке молока. Летом у нас профицит сырья. Чтобы как-то его сохранить, нужно сухое молоко.

Источник:

Честно говоря, аргумент непонятен. Чем для этого плоха ультрапастеризация, которая позволяет сохранить питьевое молоко до полугода? И кто потребитель сухого молока? Или для себя? В этом случае вопрос - не увеличивается ли себестоимость питьевого молока, если сначала цельное сушить, а потом из него снова делать питьевое?
Хотя, сейчас в экспертизе находится проект завода в Астане, который будет делать "лечебно-профилактические продукты питания" на основе сухого молока.

[Исправлено: Victor Yang, 01.03.2023 - 13:21]
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15537
Проблему дефицита сырого молока хотят решить с помощью линии сушки в Костанайской области
Отправлено: 01.03.23 - 13:24
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
разве это дело государства заниматься конкретными проблемами бизнеса. Нужна линия сухого молока. не потянете сами, кооперируйтесь,ищите инвестиции и т.д.

Если бы государство не помогало - было бы совсем плохо с производством. Это же не только прибыль бизнеса, но и рабочие места и налоги в бюджет. Потому государство и кредиты дешевые для этого дает, и контролирует использование средств.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3956
Re: Проблему дефицита сырого молока хотят решить с помощью линии...
Отправлено: 01.03.23 - 13:54
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Ещё раз повторю, государство не эффективный менеджер


Под этим , весьма спорным, лозунгом, в 90-е годы приватизировали все "жирные" куски народного, ещё в то время хозяйства, в том числе и энерготеплодобывающие предприятия.
К чему это привело, показала нынешняя зима, и ещё это только начало, я так думаю, все цветочки и ягодки впереди и в самом цвете будет.
Или переход от социализма к капитализму был в корне неправильным или этому процессу помешал - субъективный фактор- дармовщина и вседозволенность получивших БЕСПЛАТНО и ПОЖИЗНЕННО источники обогащения.
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
290
Re: Проблему дефицита сырого молока хотят решить с помощью линии...
Отправлено: 01.03.23 - 14:29
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
У меня вопрос, разве это дело государства заниматься конкретными проблемами бизнеса. Нужна линия сухого молока. не потянете сами, кооперируйтесь,ищите инвестиции и т.д.

Ну тут какбы по другому вопрос ставят. Для того чтобы выдавить импорт с полок говорят мы построим сейчас 10 МТФ и нужно все это переработать. И у переработчика спрашивают ты сможешь? Он и отвечает, бес толку их строить если не будет предприятия по производству сухого молока, т.к. летом у нас и так молока дофига, а вот зимой приходится белорусское или российское сухое молоко покупать....(поэтому цена и выходит дороже чем у тех же белорусов и россии).
В ответ же слышит - ну так постройте.... А нафига оно ему надо? Это еще один завод сопоставимый с текущим по капиталовложениям, а сбыт на месте только сам и конкуренты. А конкуренты не факт что возьмут, на то и конкуренты. Да и на внешний рынок сухого молока выйти будет далеко не просто....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS