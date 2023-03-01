Отправлено: - 12:41

сайлау курманов:

опять пытаются пролезть подхалимы, приспособленцы

сайлау курманов:

и создать оппозиционный и серьезный единый фронт.

Цитата:А, они оттуда разве уходили??Цитата:Все эти карманные и потешные партии( остальные 6) организовались только и только благодаря разрешению АП.Думаю, единым фронтом и тем более оппозиционным блоком по отношению к действующей власти тут и не пахнет.Оппозиция - это когда критикуют действующую власть начиная с президента и кончая сельским акимчиком. Ни одна партия не критикует президента и даже премьера: - всё достаётся акимам села, макисмум - акимам района и на этом всё.Бутя - пьёт коньяк вместе со спикером. Перуашев - плачет по бывшему президенту. Ходжаназаров- креатура Кулибаева. Ертыспаев - прислан добить коммунистов. Жигули - подарили партию за псевдоучастие в выборах.Что то я не вижу смысла собирать их в одно - у каждого свой ПОЛИТИЧЕСКИЙ бизнес, и ничего больше.