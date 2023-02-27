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Прочь из центра, но не из сердца!
Прочь из центра, но не из сердца!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46267
Прочь из центра, но не из сердца!
Отправлено: 27.02.23 - 14:07
Любимый народный праздник Масленицы, традиционно отмечаемый в конце зимы, всегда собирал множество горожан всех национальностей. Разгуляться, померится силами, потанцевать под разухабистые народные мелодии, поесть блинов с чаем, посмотреть на апофеоз - сжигание чучела много лет горожан приглашали в Сити-центр Костаная.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3053
Re: Прочь из центра, но не из сердца!
Отправлено: 27.02.23 - 14:07
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 463
Re: Прочь из центра, но не из сердца!
Отправлено: 27.02.23 - 14:41
молодцы, соседи!!!!. Был у вас во дворе под Новый Год, да именно в ночь с 31 на 1 января. Красивой украшенный двор, с иллюминацией. МОЛОДЦЫ!!!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3953
Re: Прочь из центра, но не из сердца!
Отправлено: 27.02.23 - 19:43
Классно!!
Чем ходить в общей, незнакомой и безликой толпе в поисках где бы скушать блинчик: - лучше у себя во дворе с "любимыми" соседями, в неформальной обстановке.
Чем ходить в общей, незнакомой и безликой толпе в поисках где бы скушать блинчик: - лучше у себя во дворе с "любимыми" соседями, в неформальной обстановке.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13478
Прочь из центра, но не из сердца!
Отправлено: 27.02.23 - 20:21
Цитата:
никто не стал объяснять и понять никто не может?))
чтож я попробую объяснить ситуацию как она мне видится
во время полномасштабной агрессии России против Украины проведение различных праздников, шествий, мероприятий которые в общественном сознании ассоциируются в первую очередь с российской (точнее ново-российской) культурой сейчас считается мягко говоря моветоном
поэтому в прошлом году и пытались задвинуть 9 мая (и в этом году будут задвигать) потихоньку потому-что 9 мая это уже давно не про ветеранов а про культ победобесия и милилитаризм кремлевских властей
они своими действиями испачкали праздник на всем постсовестком пространстве
так и масленица давно уже из веселого праздника превратилась в какой-то языческий ад с сжиганием чучела байдена или обамы, кормежкой блинами с лопаты и криками про святую русь
[Исправлено: abaika95, 27.02.2023 - 20:22]
Потом, по непонятным причинам, власти города, сменили, как модно говорить, локацию. Почему? Никто не стал объяснять.
никто не стал объяснять и понять никто не может?))
чтож я попробую объяснить ситуацию как она мне видится
во время полномасштабной агрессии России против Украины проведение различных праздников, шествий, мероприятий которые в общественном сознании ассоциируются в первую очередь с российской (точнее ново-российской) культурой сейчас считается мягко говоря моветоном
поэтому в прошлом году и пытались задвинуть 9 мая (и в этом году будут задвигать) потихоньку потому-что 9 мая это уже давно не про ветеранов а про культ победобесия и милилитаризм кремлевских властей
они своими действиями испачкали праздник на всем постсовестком пространстве
так и масленица давно уже из веселого праздника превратилась в какой-то языческий ад с сжиганием чучела байдена или обамы, кормежкой блинами с лопаты и криками про святую русь
[Исправлено: abaika95, 27.02.2023 - 20:22]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1627
Re: Прочь из центра, но не из сердца!
Отправлено: 28.02.23 - 22:14
Цитата:
Бедного барашка мучить, тоже- так себе обычай))) А традиции наши не тронь, руки прочь!
какой-то языческий ад с сжиганием чучела
Бедного барашка мучить, тоже- так себе обычай))) А традиции наши не тронь, руки прочь!
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 252
Re: Прочь из центра, но не из сердца!
Отправлено: 28.02.23 - 22:38
Пишите пишите! Главное от души! В последствии всем легче будет, да абайка?
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 252
Re: Прочь из центра, но не из сердца!
Отправлено: 28.02.23 - 22:40
Бумажные носители быстро уходят из нашей жизни, а вот интернет я люблю! Тут всё на века! И желающих сохранить инфу не мало, и хранить не сложно, а главное места много не требует!
Прочь из центра, но не из сердца!
Отправлено: 01.03.23 - 09:27
Цитата:
Тут, не соглашусь, всегда ранее отмечал, что любые народы, где бы не находились, чтобы не забывали свои языки, культуру, традиции, обычаи и.т.д. У нас никто чучело Байдена или хаги ваги не сжигает.
abaika95:
они своими действиями испачкали праздник на всем постсовестком пространстве так и масленица давно уже из веселого праздника превратилась в какой-то языческий ад...
они своими действиями испачкали праздник на всем постсовестком пространстве так и масленица давно уже из веселого праздника превратилась в какой-то языческий ад...
Тут, не соглашусь, всегда ранее отмечал, что любые народы, где бы не находились, чтобы не забывали свои языки, культуру, традиции, обычаи и.т.д. У нас никто чучело Байдена или хаги ваги не сжигает.
Прочь из центра, но не из сердца!
Отправлено: 01.03.23 - 09:47
Цитата:
Агрессивное поведение не приводит ни к чему хорошему, действительно в последнее время круглосуточно кормят пропагандой: можем повторить, покажем кузькину мать и.т.д. Вопрос как долго экономика России сможет выдержать противостояние с США и Западом? Последние продавливают санкциями, сужаются рынки сбыта нефти и газа, уменьшаются инвестиции. На форуме отдельные форумчане, недавно после послания отмечали, что им сказали, о необходимости потуже завязать пояса. Кроме того, российские эксперты отмечают, что пока телевизор побеждает холодильники.
Граждане цивилизованных стран, ненавистные для отдельных лиц, того же Запада хотят жить спокойно в стабильной обстановке, путешествовать, не боятся нищеты особенно в старости, обучать молодёжь, обеспечить им достойную заработную плату.
abaika95:
во время полномасштабной агрессии России против Украины проведение различных праздников, шествий, мероприятий которые в общественном сознании ассоциируются в первую очередь с российской (точнее ново-российской) культурой сейчас считается мягко говоря моветоном поэтому в прошлом году и пытались задвинуть 9 мая (и в этом году будут задвигать) потихоньку потому-что 9 мая это уже давно не про ветеранов а про культ победобесия и милилитаризм кремлевских властей...
во время полномасштабной агрессии России против Украины проведение различных праздников, шествий, мероприятий которые в общественном сознании ассоциируются в первую очередь с российской (точнее ново-российской) культурой сейчас считается мягко говоря моветоном поэтому в прошлом году и пытались задвинуть 9 мая (и в этом году будут задвигать) потихоньку потому-что 9 мая это уже давно не про ветеранов а про культ победобесия и милилитаризм кремлевских властей...
Агрессивное поведение не приводит ни к чему хорошему, действительно в последнее время круглосуточно кормят пропагандой: можем повторить, покажем кузькину мать и.т.д. Вопрос как долго экономика России сможет выдержать противостояние с США и Западом? Последние продавливают санкциями, сужаются рынки сбыта нефти и газа, уменьшаются инвестиции. На форуме отдельные форумчане, недавно после послания отмечали, что им сказали, о необходимости потуже завязать пояса. Кроме того, российские эксперты отмечают, что пока телевизор побеждает холодильники.
Граждане цивилизованных стран, ненавистные для отдельных лиц, того же Запада хотят жить спокойно в стабильной обстановке, путешествовать, не боятся нищеты особенно в старости, обучать молодёжь, обеспечить им достойную заработную плату.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23677
Прочь из центра, но не из сердца!
Отправлено: 01.03.23 - 09:49
Цитата:
Масленницу превратили в какой то циничный праздник в борьбе со всем империалистическим загнивающим Западом.
Даже тут, когда началась неделя праздника, никто не вспоминал этот праздник и никто не поздравлял друг друга, кроме меня конечно.
Гонялись только за мной, чтобы вспомнить какие то разборки.
Хотя казалось бы, ну ты то хоть в праздник не сквернословь..
Тем более перед постом..
И чуть что понты:
Цитата:
Хотя можно это сказать в свой же праздник более мягким тоном..
А мы всю эту неделю пекли блины, с творогом, вареньем, нутелой..
Kairat stayer:
У нас никто чучело Байдена или хаги ваги не сжигает.
У нас никто чучело Байдена или хаги ваги не сжигает.
Масленницу превратили в какой то циничный праздник в борьбе со всем империалистическим загнивающим Западом.
Даже тут, когда началась неделя праздника, никто не вспоминал этот праздник и никто не поздравлял друг друга, кроме меня конечно.
Гонялись только за мной, чтобы вспомнить какие то разборки.
Хотя казалось бы, ну ты то хоть в праздник не сквернословь..
Тем более перед постом..
И чуть что понты:
Цитата:
Змея Подколодная:
традиции наши не тронь, руки прочь!
традиции наши не тронь, руки прочь!
Хотя можно это сказать в свой же праздник более мягким тоном..
А мы всю эту неделю пекли блины, с творогом, вареньем, нутелой..
Прочь из центра, но не из сердца!
Отправлено: 01.03.23 - 10:15
Цитата:
Россия как и Казахстан многонациональная страна, как отметил выше у каждого малого народа, диаспоры есть свои языки, культура, обычаи и традиции. При этом форма устройства РФ федеративное, состоящая из 85 субъектов. Что у них объединяет людей разных национальностей и веры, наверное только русский язык. В некоторых субъектах, даже им плохо владеют.
На мой взгляд великим россиянам нужно отходить от величия, особого пути развития, имперского мышления.
Недавно смотрел видео, один поляк, ссылаясь на их видного деятеля процитировал как я практикую, его выражение: в России даже анархисты имперцы. Тот-же Рудненский К.Божко, который отбывает наказание в исправительном учреждений за разжигание межнациональной розни, говорил в своё время, что он имперец и.т.д.
Мы на мой взгляд, мы должны искать объединяющие народы факторы, праздновать вместе праздники. Изучение языков разных народов повсеместно практикуется, есть воскресные школы, дома дружбы, где изучаются языки малых народов, последнее скорее всего неправильное выражение. Возможно людей входящих в диаспоры.
abaika95:
во время полномасштабной агрессии России против Украины проведение различных праздников, шествий, мероприятий которые в общественном сознании ассоциируются в первую очередь с российской (точнее ново-российской) культурой сейчас считается мягко говоря моветоном...
во время полномасштабной агрессии России против Украины проведение различных праздников, шествий, мероприятий которые в общественном сознании ассоциируются в первую очередь с российской (точнее ново-российской) культурой сейчас считается мягко говоря моветоном...
Россия как и Казахстан многонациональная страна, как отметил выше у каждого малого народа, диаспоры есть свои языки, культура, обычаи и традиции. При этом форма устройства РФ федеративное, состоящая из 85 субъектов. Что у них объединяет людей разных национальностей и веры, наверное только русский язык. В некоторых субъектах, даже им плохо владеют.
На мой взгляд великим россиянам нужно отходить от величия, особого пути развития, имперского мышления.
Недавно смотрел видео, один поляк, ссылаясь на их видного деятеля процитировал как я практикую, его выражение: в России даже анархисты имперцы. Тот-же Рудненский К.Божко, который отбывает наказание в исправительном учреждений за разжигание межнациональной розни, говорил в своё время, что он имперец и.т.д.
Мы на мой взгляд, мы должны искать объединяющие народы факторы, праздновать вместе праздники. Изучение языков разных народов повсеместно практикуется, есть воскресные школы, дома дружбы, где изучаются языки малых народов, последнее скорее всего неправильное выражение. Возможно людей входящих в диаспоры.
Прочь из центра, но не из сердца!
Отправлено: 01.03.23 - 10:35
Цитата:
Скорее всего, как отметил выше мышление другое, в любом случае каждый может высказать своё субъективное мнение в процессе обсуждения, свобода слова.
Как, в прошлом году говорил Р.Кадыров, я больше казах, чем казахи. Ты на мой взгляд, больше украинец, чем наши отдельные доморощенные украинцы, не в обиду последним сказано. Они давно забыли свою родную мову (язык), отдельные из них стали имперцами как К.Божко.
Например чеченцы, армяне, цыгани проживающие в Казахстане не забыли свои родные языки, свободно разговаривают между собой. Могу привести пример, в 2000 годах проживал в общежитий СХИ, на площадке жил кубинец Местодио, работал преподавателем в сельхозинституте. Жена была немкой тоже там-же в СХИ работала. Так, этот Местодио, являясь единственным носителем своего языка, наверное испанского, разговаривал со своими двумя детишками дошкольниками на своем родном языке. В последствии с семьей переехали в Германию, наверняка давно выучили немецкий.
111:
Хотя можно это сказать в свой же праздник более мягким тоном.. А мы всю эту неделю пекли блины, с творогом, вареньем, нутелой..
Хотя можно это сказать в свой же праздник более мягким тоном.. А мы всю эту неделю пекли блины, с творогом, вареньем, нутелой..
Скорее всего, как отметил выше мышление другое, в любом случае каждый может высказать своё субъективное мнение в процессе обсуждения, свобода слова.
Как, в прошлом году говорил Р.Кадыров, я больше казах, чем казахи. Ты на мой взгляд, больше украинец, чем наши отдельные доморощенные украинцы, не в обиду последним сказано. Они давно забыли свою родную мову (язык), отдельные из них стали имперцами как К.Божко.
Например чеченцы, армяне, цыгани проживающие в Казахстане не забыли свои родные языки, свободно разговаривают между собой. Могу привести пример, в 2000 годах проживал в общежитий СХИ, на площадке жил кубинец Местодио, работал преподавателем в сельхозинституте. Жена была немкой тоже там-же в СХИ работала. Так, этот Местодио, являясь единственным носителем своего языка, наверное испанского, разговаривал со своими двумя детишками дошкольниками на своем родном языке. В последствии с семьей переехали в Германию, наверняка давно выучили немецкий.
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