Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 18:35

Подумалось, что мобилизация и Поруха в целом очень сильно сейчас изымут из народной толщи социума мужчин-альфа и мужчин-омега, т.е. биологически самых высоко- и самых низкоранговых самцов.



Многие альфы, думаю, уже сильно изъяты с 2014-го – именно они составили костяк добровольцев. Старомодные, конфликтные, слишком верящие в свои силы, с большим уровнем гормона тестостерона (т.е и природно выбранные на эту роль).



А мобилизация изымет омег – тех мужчин, кто не нашёл силы сопротивляться (и тем более пойти в добровольцы) и полез покорно в окоп.

Что интересно, и тем, и другим этологи отказывают возможность испытывать эмпатию.



Альф очень немного, омег, судя по наблюдениям за стаями наших предков-приматов, не более 30%, а основу составляют беты.



Теоретически выиграют сейчас как раз мужчины-беты. Середняки. Они вообще основа, опора постуиндустрильного общества.



Как говорят те же социальные антропологи, «от альф женщины предпочитают рожать (заниматься сексом), омег игнорируют, зато беты самые заботливые мужья и отцы – эмпатичные, неконфликтные, хорошо обучающиеся.



Да, и как говорят социальные антропологи, любая война повышает коллективный IQ у мужчин воюющего социума.



Общество умнеет – выбивают альф и омег, у которых по сравнению с бетами пониженный уровень IQ. Этим дополнительно обусловлен и повышенный экономический рост после войны.



Можно даже по главному признаку альфы – уровня тестостерона – посмотреть на главные действующие лица Русского милитаристского мира (грубый голос, хороший волосяной покров на лице, широкие плечи, неэмпатичность-злобноватость, конфликтность, предыдущий сложный жизненный путь – точно не из офисного мира, и т.п.)



К альфам можно отнести Моторолу, Захарченко, Пригожина, Кадырова. Думаю, потому они так хорошо зашли и у альф (но и численно немного), и особенно у самых низкоранговых омег (которые так выбирают себе вожака, которому хотят подчиняться).



А вот Стрелков и Прилепин – типичные беты. Потому оба так хорошо зашли тоже у мужчин-бет, у представителей интеллигентного мира.



Ну а про мужчин-омег сегодня сказал депутат и генерал Гурулёв, избранный от Забайкалья, дословная цитата: «Мобилизованных в Забайкалье отправили домой из-за алкоголизма. И их не будут подвергать принудительному лечению. «Они с утра до вечера синие ходят, у них одна проблема — как сбегать за бутылкой!», - пояснил депутат Госдумы от региона Андрей Гурулёв».



Толкователь.