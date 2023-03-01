Re: Костыль и автобус, или Как костыль спас жизнь человека

Отправлено: - 01:32

У нас в Рудном наладили 14-й маршрут, теперь 27-й пустят, они в начале и в конце маршрута сходятся, только по середине первый идёт целиком по парковой,а второй мимо больницы и по Корчагина. Только вот другой конец города, а именно улицы мира целиком и Топоркова в начале остаются без охвата перевозчиком. А по Володарского установили добротные остановки, хотя там никогда ни один маршрут не заглядывает