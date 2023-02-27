Отправлено: - 20:21

Потом, по непонятным причинам, власти города, сменили, как модно говорить, локацию. Почему? Никто не стал объяснять.



[Исправлено: abaika95, 27.02.2023 - 20:22]

Цитата:никто не стал объяснять и понять никто не может?))чтож я попробую объяснить ситуацию как она мне видитсяво время полномасштабной агрессии России против Украины проведение различных праздников, шествий, мероприятий которые в общественном сознании ассоциируются в первую очередь с российской (точнее ново-российской) культурой сейчас считается мягко говоря моветономпоэтому в прошлом году и пытались задвинуть 9 мая (и в этом году будут задвигать) потихоньку потому-что 9 мая это уже давно не про ветеранов а про культ победобесия и милилитаризм кремлевских властейони своими действиями испачкали праздник на всем постсовестком пространстветак и масленица давно уже из веселого праздника превратилась в какой-то языческий ад с сжиганием чучела байдена или обамы, кормежкой блинами с лопаты и криками про святую русь