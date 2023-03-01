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≡ 13,4 млрд тенге вернули в казну чиновники из-за нарушений, выявленных госаудитом в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46267
13,4 млрд тенге вернули в казну чиновники из-за нарушений, выявленных госаудитом в Костанайской области
Отправлено: 01.03.23 - 05:04
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Самые распространенные нарушения - незаконное перечисление бюджетных средств, необоснованные выплаты премий и начисление денег за невыполненные работы. Больше всего нарушений зафиксировано в сфере строительства.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1036
Re: 13,4 млрд тенге вернули в казну чиновники из-за нарушений,...
Отправлено: 01.03.23 - 05:04
#1
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Ну вот и 300 млн тенге на чистую воду в Рудном можно найти оказывается
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