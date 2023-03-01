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≡ Костыль и автобус, или Как костыль спас жизнь человека
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46267
Костыль и автобус, или Как костыль спас жизнь человека
Отправлено: 01.03.23 - 01:32
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Случай произошел 24 февраля, около 20 часов вечера, в городе Рудном, на остановке "Техникум". Водитель 26 маршрута автобуса прищемил дверью сумку с костылями у пассажира, который выходил из автобуса. Я, пассажир, едва успел выдернуть сумку с костылями из дверей уходящего автобуса.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5909
Re: Костыль и автобус, или Как костыль спас жизнь человека
Отправлено: 01.03.23 - 01:32
#1
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У нас в Рудном наладили 14-й маршрут, теперь 27-й пустят, они в начале и в конце маршрута сходятся, только по середине первый идёт целиком по парковой,а второй мимо больницы и по Корчагина. Только вот другой конец города, а именно улицы мира целиком и Топоркова в начале остаются без охвата перевозчиком. А по Володарского установили добротные остановки, хотя там никогда ни один маршрут не заглядывает
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d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
268
Костыль и автобус, или Как костыль спас жизнь человека
Отправлено: 01.03.23 - 09:58
#2
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К слову сказать ,Я когда ждал на автовокзале 5 автобусов 26-го маршрута ,слегка удивился практически точности следования по времени,практически по расписанию в 15 минут. А про 14й маршрут тоже подтверждаю. Никогда такого не было,как в последнее время,ходит как по часам.
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