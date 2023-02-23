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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 23.02.23 - 19:32
Цитата:
С какой стати кто-то должен пропадать?
С Западом или США Россия не воюет.
electro:
Kairat stayer вы где будете, когда Россия победит "этот ваш запад"? смотрите, не пропадите
Kairat stayer вы где будете, когда Россия победит "этот ваш запад"? смотрите, не пропадите
С какой стати кто-то должен пропадать?
С Западом или США Россия не воюет.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23675
Форумная эклектика
Отправлено: 23.02.23 - 19:39
Цитата:
Имеет в виду, что Путин начнет воевать с ними, чтобы денацифицировать их геев.
В Обращении он ясно дал понять, почему надо напасть на Германию, Данию и остальные страны, потому что там есть гей клубы..
Kairat stayer:
Западом или США Россия не воюет.
Западом или США Россия не воюет.
Имеет в виду, что Путин начнет воевать с ними, чтобы денацифицировать их геев.
В Обращении он ясно дал понять, почему надо напасть на Германию, Данию и остальные страны, потому что там есть гей клубы..
Форумная эклектика
Отправлено: 23.02.23 - 19:46
Цитата:
На мой взгляд лучше не ввязываться в войну с Западом, китайские эксперты в начале 2020 года, предсказывали если будет реальный конфликт Запада и РФ, последний продержится 3 часа. Хотите верьте, хотите нет. Но, они отмечали, что на одном только европейском направлении находится 600 ядерных ракет и 80 бомбардировщиков, нацеленных на Россию и готовых в любую минуту к запуску. Объявив о вступлении в войну, страна тут же подпишет себе смертный приговор...
Подробнее здесь:
electro:
вы где будете, когда Россия победит "этот ваш запад"?
вы где будете, когда Россия победит "этот ваш запад"?
На мой взгляд лучше не ввязываться в войну с Западом, китайские эксперты в начале 2020 года, предсказывали если будет реальный конфликт Запада и РФ, последний продержится 3 часа. Хотите верьте, хотите нет. Но, они отмечали, что на одном только европейском направлении находится 600 ядерных ракет и 80 бомбардировщиков, нацеленных на Россию и готовых в любую минуту к запуску. Объявив о вступлении в войну, страна тут же подпишет себе смертный приговор...
Подробнее здесь:
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7440
Форумная эклектика
Отправлено: 23.02.23 - 19:47
Цитата:
----Ты так внимательно изучил его речь ??
111:
он ясно дал понять,
он ясно дал понять,
----Ты так внимательно изучил его речь ??
Форумная эклектика
Отправлено: 23.02.23 - 19:54
Цитата:
Песец полный! Вот такие малограмотные люди всегда удивляют, видимо он пропаганду пересмотрел. Конкретно не может аргументы привести, а уже у Запада, где они там и США - выигрывает.
111:
Имеет в виду, что Путин начнет воевать с ними...
Имеет в виду, что Путин начнет воевать с ними...
Песец полный! Вот такие малограмотные люди всегда удивляют, видимо он пропаганду пересмотрел. Конкретно не может аргументы привести, а уже у Запада, где они там и США - выигрывает.
Форумная эклектика
Отправлено: 23.02.23 - 19:59
Цитата:
Буквально час тому назад смотрел DW, что там думают немецкие эксперты, в отношении угроз В.Путина в их адрес.
Здесь:
111:
В Обращении он ясно дал понять, почему надо напасть на Германию...
В Обращении он ясно дал понять, почему надо напасть на Германию...
Буквально час тому назад смотрел DW, что там думают немецкие эксперты, в отношении угроз В.Путина в их адрес.
Здесь:
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1216
Форумная эклектика
Отправлено: 24.02.23 - 10:41
вот читаю комменты, и ей-богу, давно так не смешили))
Форумная эклектика
Отправлено: 25.02.23 - 11:45
Говорят скоро Западу будет кирдык,
Одним словом-хана!
Одним словом-хана!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23675
Форумная эклектика
Отправлено: 25.02.23 - 11:55
Цитата:
Да, жду тоже очень давно, лет 49
Kairat stayer:
Говорят скоро Западу будет кирдык
Говорят скоро Западу будет кирдык
Да, жду тоже очень давно, лет 49
Форумная эклектика
Отправлено: 25.02.23 - 12:45
Форумная эклектика
Отправлено: 28.02.23 - 16:58
Цитата:
Цитата:
Kairat stayer:
Говорят скоро Западу будет кирдык,
одним словом-хана!
Говорят скоро Западу будет кирдык,
одним словом-хана!
Цитата:
111:
Да, жду тоже очень давно, лет 49
Да, жду тоже очень давно, лет 49
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9267
Форумная эклектика
Отправлено: 28.02.23 - 18:44
Цитата:
У кого у них?
Стокгольм -это Швеция находиться в северной Европе, вы не знали?
Kairat stayer:
У кого у них?
Стокгольм -это Швеция находиться в северной Европе, вы не знали?
Форумная эклектика
Отправлено: 28.02.23 - 18:56
Цитата:
Да уж, впросак попал. Зато, точно знаю, что Карлсон любил малиновое варенье.
Спасибо! Буду исправляться, при необходимости введу коррективы.
Добринцофф:
Стокгольм -это Швеция находиться в северной Европе, вы не знали?
Стокгольм -это Швеция находиться в северной Европе, вы не знали?
Да уж, впросак попал. Зато, точно знаю, что Карлсон любил малиновое варенье.
Спасибо! Буду исправляться, при необходимости введу коррективы.
Форумная эклектика
Отправлено: 28.02.23 - 19:10
Цитата:
Цитата:
Добринцофф:
Стокгольм -это Швеция находиться в северной Европе, вы не знали?
Стокгольм -это Швеция находиться в северной Европе, вы не знали?
Цитата:
Kairat stayer:
Спасибо! Буду исправляться, при необходимости введу коррективы.
Спасибо! Буду исправляться, при необходимости введу коррективы.
Форумная эклектика
Отправлено: 28.02.23 - 19:29
Цитата:
Отдельные грамотеи, наверняка иронически ухмыльнулись и подумали: вот Кайрат "грамотей".
Kairat stayer:
Да уж, впросак попал...
Да уж, впросак попал...
Отдельные грамотеи, наверняка иронически ухмыльнулись и подумали: вот Кайрат "грамотей".
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