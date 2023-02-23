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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 49 из 50«1...47484950»
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3917
Форумная эклектика
Отправлено: 23.02.23 - 19:32
#721
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Цитата:
electro:
Kairat stayer вы где будете, когда Россия победит "этот ваш запад"? смотрите, не пропадите


С какой стати кто-то должен пропадать?
С Западом или США Россия не воюет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23675
Форумная эклектика
Отправлено: 23.02.23 - 19:39
#722
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Цитата:
Kairat stayer:
Западом или США Россия не воюет.

Имеет в виду, что Путин начнет воевать с ними, чтобы денацифицировать их геев.
В Обращении он ясно дал понять, почему надо напасть на Германию, Данию и остальные страны, потому что там есть гей клубы..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3917
Форумная эклектика
Отправлено: 23.02.23 - 19:46
#723
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Цитата:
electro:
вы где будете, когда Россия победит "этот ваш запад"?


На мой взгляд лучше не ввязываться в войну с Западом, китайские эксперты в начале 2020 года, предсказывали если будет реальный конфликт Запада и РФ, последний продержится 3 часа. Хотите верьте, хотите нет. Но, они отмечали, что на одном только европейском направлении находится 600 ядерных ракет и 80 бомбардировщиков, нацеленных на Россию и готовых в любую минуту к запуску. Объявив о вступлении в войну, страна тут же подпишет себе смертный приговор...

Подробнее здесь:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7440
Форумная эклектика
Отправлено: 23.02.23 - 19:47
#724
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Цитата:
111:
он ясно дал понять,

----Ты так внимательно изучил его речь ??
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3917
Форумная эклектика
Отправлено: 23.02.23 - 19:54
#725
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Цитата:
111:
Имеет в виду, что Путин начнет воевать с ними...


Песец полный! Вот такие малограмотные люди всегда удивляют, видимо он пропаганду пересмотрел. Конкретно не может аргументы привести, а уже у Запада, где они там и США - выигрывает.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3917
Форумная эклектика
Отправлено: 23.02.23 - 19:59
#726
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Цитата:
111:
В Обращении он ясно дал понять, почему надо напасть на Германию...


Буквально час тому назад смотрел DW, что там думают немецкие эксперты, в отношении угроз В.Путина в их адрес.

Здесь:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1216
Форумная эклектика
Отправлено: 24.02.23 - 10:41
#727
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вот читаю комменты, и ей-богу, давно так не смешили))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3917
Форумная эклектика
Отправлено: 25.02.23 - 11:45
#728
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Говорят скоро Западу будет кирдык,
Одним словом-хана!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23675
Форумная эклектика
Отправлено: 25.02.23 - 11:55
#729
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Цитата:
Kairat stayer:
Говорят скоро Западу будет кирдык

Да, жду тоже очень давно, лет 49
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3917
Форумная эклектика
Отправлено: 25.02.23 - 12:45
#730
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---Ну теперь будет очередная атака - oтpaбaтывaниe 30 сребренников

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3917
Форумная эклектика
Отправлено: 28.02.23 - 16:58
#731
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Цитата:
Kairat stayer:
Говорят скоро Западу будет кирдык,
одним словом-хана!



Цитата:
111:
Да, жду тоже очень давно, лет 49



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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9267
Форумная эклектика
Отправлено: 28.02.23 - 18:44
#732
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Цитата:
Kairat stayer:

У кого у них?
Стокгольм -это Швеция находиться в северной Европе, вы не знали?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3917
Форумная эклектика
Отправлено: 28.02.23 - 18:56
#733
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Цитата:
Добринцофф:
Стокгольм -это Швеция находиться в северной Европе, вы не знали?


Да уж, впросак попал. Зато, точно знаю, что Карлсон любил малиновое варенье.
Спасибо! Буду исправляться, при необходимости введу коррективы.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3917
Форумная эклектика
Отправлено: 28.02.23 - 19:10
#734
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Цитата:
Добринцофф:
Стокгольм -это Швеция находиться в северной Европе, вы не знали?


Цитата:
Kairat stayer:
Спасибо! Буду исправляться, при необходимости введу коррективы.


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3917
Форумная эклектика
Отправлено: 28.02.23 - 19:29
#735
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Цитата:
Kairat stayer:
Да уж, впросак попал...


Отдельные грамотеи, наверняка иронически ухмыльнулись и подумали: вот Кайрат "грамотей".

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