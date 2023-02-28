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≡ Черный дым на седьмом этаже - Что горело в здании педагогического института в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46263
Черный дым на седьмом этаже - Что горело в здании педагогического института в Костанае?
Отправлено: 28.02.23 - 14:27
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На присланном видео - несколько пожарных автомобилей возле здания вуза и десятки человек, стоящих на улице. На другом видео мужчины открывают дверь одного из кабинетов и оттуда клубится черный дым.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9038
Re: Черный дым на седьмом этаже - Что горело в здании...
Отправлено: 28.02.23 - 14:27
#1
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Цитата:
что возгорание началось в гербарной комнате.


Видимо, над таким гербарием работали? ;-)
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1452
Re: Черный дым на седьмом этаже - Что горело в здании...
Отправлено: 28.02.23 - 15:14
#2
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неужто принтер НР так нагрузили печатать что он загорелся? :-o
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