Отправлено: - 14:34

saba:

думаю вполне можно Вам проехать и прорекламировать .

Цитата:Давно знал об этом, но не хочется идти туда просто потому, что не привык стеснять пользователей, делать им некое неудобство, нарушая их личное пространство как бы.Даже когда пользователь ко мне был лоялен и не ненавидел меня по взгляду политических проблем в мире, я тоже не ходил.Если захочет, пригласит, нет, так я буду держать некую дистанционную паузу, чтобы не навредить никаким личным отношениям, какими бы они не были..