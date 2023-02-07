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Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Куратор темы: 111
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 07.02.23 - 19:19
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 07.02.23 - 19:20
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 07.02.23 - 19:21
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 07.02.23 - 19:24
И весят они 428 грамм..
Небольшие вычисления, и вроде потеря 84 грамма..
Куда делись непонятно.
Может лед?
Надо перепроверить потом по другому, сегодня занят был, не до конца все сделал..
Небольшие вычисления, и вроде потеря 84 грамма..
Куда делись непонятно.
Может лед?
Надо перепроверить потом по другому, сегодня занят был, не до конца все сделал..
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 07.02.23 - 19:26
Не знаю как дешевле, но моя сказала что с косточками брать не будем, пусть дороже, но куда действительно девать кости от курицы?
Итог, лучше брать чистое филе, чем грудки..
Итог, лучше брать чистое филе, чем грудки..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1461
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 07.02.23 - 19:32
Цитата:
Малахов был такой народный целитель на первом канале говорил, что надо куриные хрящи грызть, чтобы не было хондроза. Я вообще очень люблю шею в птице, каждую косточку обглодаешь.У корейцев салат есть из куриных шеек. я на одной свадьбе два салатника съел.
111:
с косточками брать не будем
с косточками брать не будем
Малахов был такой народный целитель на первом канале говорил, что надо куриные хрящи грызть, чтобы не было хондроза. Я вообще очень люблю шею в птице, каждую косточку обглодаешь.У корейцев салат есть из куриных шеек. я на одной свадьбе два салатника съел.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1461
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 10.02.23 - 13:27
Заехал наконец то в магазин к Добринцову, вполне приличный и достойный магазин, нечто среднее между супермаркетом и просто магазином. Я думаю вполне можно Вам проехать и прорекламировать .
ПС
Яблоки по хорошей цене, хотя я всего лишь сигареты приобрёл.
ПС
Яблоки по хорошей цене, хотя я всего лишь сигареты приобрёл.
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 18.02.23 - 22:29
Ух, только время выбралось, и то мало.
Сегодня протестировал колбаску из Носсии(дабы это была не реклама), с Голднечного..
Сегодня протестировал колбаску из Носсии(дабы это была не реклама), с Голднечного..
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 18.02.23 - 22:31
Ну ничего, с весами, как и со вкусом, тут все нормально.
С пакетиком 354 грамма..
Внутри да, все 350 грамм соблюдены..
С пакетиком 354 грамма..
Внутри да, все 350 грамм соблюдены..
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 19.02.23 - 14:34
Цитата:
Давно знал об этом, но не хочется идти туда просто потому, что не привык стеснять пользователей, делать им некое неудобство, нарушая их личное пространство как бы.
Даже когда пользователь ко мне был лоялен и не ненавидел меня по взгляду политических проблем в мире, я тоже не ходил.
Если захочет, пригласит, нет, так я буду держать некую дистанционную паузу, чтобы не навредить никаким личным отношениям, какими бы они не были..
saba:
думаю вполне можно Вам проехать и прорекламировать .
думаю вполне можно Вам проехать и прорекламировать .
Давно знал об этом, но не хочется идти туда просто потому, что не привык стеснять пользователей, делать им некое неудобство, нарушая их личное пространство как бы.
Даже когда пользователь ко мне был лоялен и не ненавидел меня по взгляду политических проблем в мире, я тоже не ходил.
Если захочет, пригласит, нет, так я буду держать некую дистанционную паузу, чтобы не навредить никаким личным отношениям, какими бы они не были..
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 22.02.23 - 00:25
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 28.02.23 - 13:22
Приятная скидка в Голднечном
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Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 28.02.23 - 13:23
Мы взяли немного, на носу 8 марта, Наурыз.
поиск по картинке url
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 28.02.23 - 13:24
Лук по 145, суперлетний наверно..
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Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 28.02.23 - 13:26
А вот это неожиданно неприятно
поиск по картинке url
Было 500, на сколько помню, потом 350, потом 400 грамм.
Наверно скоро будет 350
Было 500, на сколько помню, потом 350, потом 400 грамм.
Наверно скоро будет 350
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