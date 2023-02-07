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≡ Коэффициент жадности наших торговых сетей.
 
 
Страница 11 из 12«1...9101112»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23675
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 07.02.23 - 19:19
#151
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Грудка.
Пробуем отделить от нее филе
У нас 1227 грамм.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23675
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 07.02.23 - 19:20
#152
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И так, отделяем филе, без шкурок и костей, и у нас получилось 715 грамм.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23675
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 07.02.23 - 19:21
#153
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Остались косточки , ну допустим на варку.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23675
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 07.02.23 - 19:24
#154
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И весят они 428 грамм..



Небольшие вычисления, и вроде потеря 84 грамма..
Куда делись непонятно.
Может лед?
Надо перепроверить потом по другому, сегодня занят был, не до конца все сделал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23675
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 07.02.23 - 19:26
#155
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Не знаю как дешевле, но моя сказала что с косточками брать не будем, пусть дороже, но куда действительно девать кости от курицы?
Итог, лучше брать чистое филе, чем грудки..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1461
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 07.02.23 - 19:32
#156
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Цитата:
111:
с косточками брать не будем

Малахов был такой народный целитель на первом канале говорил, что надо куриные хрящи грызть, чтобы не было хондроза. Я вообще очень люблю шею в птице, каждую косточку обглодаешь.У корейцев салат есть из куриных шеек. я на одной свадьбе два салатника съел.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1461
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 10.02.23 - 13:27
#157
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Заехал наконец то в магазин к Добринцову, вполне приличный и достойный магазин, нечто среднее между супермаркетом и просто магазином. Я думаю вполне можно Вам проехать и прорекламировать .
ПС
Яблоки по хорошей цене, хотя я всего лишь сигареты приобрёл.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23675
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 18.02.23 - 22:29
#158
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Ух, только время выбралось, и то мало.
Сегодня протестировал колбаску из Носсии(дабы это была не реклама), с Голднечного..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23675
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 18.02.23 - 22:31
#159
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Ну ничего, с весами, как и со вкусом, тут все нормально.
С пакетиком 354 грамма..
Внутри да, все 350 грамм соблюдены..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23675
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 19.02.23 - 14:34
#160
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Цитата:
saba:
думаю вполне можно Вам проехать и прорекламировать .

Давно знал об этом, но не хочется идти туда просто потому, что не привык стеснять пользователей, делать им некое неудобство, нарушая их личное пространство как бы.
Даже когда пользователь ко мне был лоялен и не ненавидел меня по взгляду политических проблем в мире, я тоже не ходил.
Если захочет, пригласит, нет, так я буду держать некую дистанционную паузу, чтобы не навредить никаким личным отношениям, какими бы они не были..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23675
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 22.02.23 - 00:25
#161
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Сахар в Голднечном

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23675
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 28.02.23 - 13:22
#162
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приятная скидка в Голднечном

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23675
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 28.02.23 - 13:23
#163
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Мы взяли немного, на носу 8 марта, Наурыз.

поиск по картинке url
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23675
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 28.02.23 - 13:24
#164
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Лук по 145, суперлетний наверно..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23675
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 28.02.23 - 13:26
#165
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А вот это неожиданно неприятно

поиск по картинке url

Было 500, на сколько помню, потом 350, потом 400 грамм.
Наверно скоро будет 350
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