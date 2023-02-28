Казахстан планирует экспортировать рыбу во Францию и Швейцарию
Отправлено: 28.02.23 - 10:48
Карашукеев заявил, что Казахстан имеет все возможности стать поставщиком высококачественного органического продовольствия. В частности речь шла об экспорте рыбной продукции в страны Евросоюза. Читать новость
Последние или крайние два моих профильные министра - самые лажовые, беспонтовые и ничего не понимающие в агропроизводстве и ни ДНЯ не проработали в сельском хозяйстве, они не от земли, ни дня не были в борозде или в пропахших навозом базах - это как Шойгу ни дня не прослуживший в армии и неудачно пытающийся воевать со всей Европой. Очевидно очередной министр сх может только ворочать многомиллиардными бюджетными деньгами ( для чего то ведь его поставили на эту должность)в угоду какой то финансово-промышленной группе - для этого, я так думаю, он и поставлен. Из практических дел последнего времени: - полный провал электронной системы бюджетного субсидирования сельхозтоваропроизводителей. Из 12 министров с/х независимого Казахстана, только лишь несколько из них имеют профильное образование и самое главное - только четверо начинали путь с работы в совхозах. В среднем каждый министр проработал по 2,5 года.
Lion: Цитата://В прошлом году экспорт казахстанской рыбы в страны ЕС увеличился почти в 1,5 раза и составил 8,7 тысячи тонн.//
Это не из паралельного экспорта: - продукция или российская или белорусская?? У Вита надо спросить: - он же ходит гордый что у нас есть что продавать в Европу6 - правда сама Европа не пускает их к себе, в лице поляков.
. Также наша страна могла бы поставлять на европейский рынок мёд, конину, говядину и молочные продукты Могла БЫ, но что мешает? В 91 году явился наш директор маслозавода из совещания в районе и объявил о закрытии нашего предприятия. Причиной была нехватка сырья. Директора совхозов получив вольную весь скот пустили под нож, технику сдали на дом, в магазины завезли в литровых бутылях спирт рояль. Мне тогда было только за двадцать, для меня был шок что страну пустили по рукам, хотя эти люди до сих пор в здравии,живут среди нас, почему их не притянут к ответу? Вместе с главарем...
Свои потребности закрыли? Для граждан такие поставки будут означать то что эти продукты подорожают, т.к. производителям выгоднее их будет экспортировать, чем продавать на внутренний рынок. Ну или стоимость станет сравнимой с европейской, без учета "телодвижений".
А че у меня спрашивать?))) Вы все лучше меня всё знаите. Помните когда первые санкции ввели против РФ, наши министры хвастались что теперь мы завалим молоком, мясом соседей. А по факту сами покупаем говядину и конину в Монголии)) А самый позор для нашей страны был короновирус, когда наши запретили вывоз МУКИ в Россию. А мука пользовалась бешеным спросом во всех кулинариях Москвы. Усе профукали. Ответку недолго ждать пришлось, САХАР.
На долю ЕС приходится порядка 30% внешней торговли РК. По итогам 2022 года товарооборот сельхозпродукции вырос на 35,6% и составил 995,5 млн долларов. Удалось нарастить экспорт льна, пшеницы, рапса и обработанных злаков.
Ориентир есть, пусть работают и пробивают окна в дальнее и ближнее зарубежье и.т.д. На областном уровне постоянно заявляют о необходимости поднятия экономики региона. Судя по заметке, на отдельную производимую продукцию есть спрос по стране, региональном уровне и в зарубежье, вплоть до стран входящих в ЕС.
Ранее неоднократно, тут на форуме с диванными экспертами обсуждали, отмечали, что самое главное мы должны проанализировать, что конкурентоспособное и пользующаяся спросом в состоянии производить и выпускать. За КСК речь вели, что ранее сырьё в виде шерсти была своя, выпускали ткани, которая пользовалась спросом в масштабах страны.
В начале текущего месяца в заметке отмечали, что в Федоровском районе КХ "Успеновское" производит органическую продукцию без применения гербицидов и ежегодно отгружает ее в Европу. Мол экологически чистая продукция и цена завышена. Наверняка в Европе к качеству предъявляются соответствующие требования. Также отмечали, что нет отработанных технологии и другие проблемы. В том же Федоровском районе, ранее работал завод по производству растительного масла ТОО «Промбаза 7». Наверное функционирует, производила льняное и подсолнечное масла, также пользовалось спросом, в том числе и ближнем зарубежье.
Как отметил выше, в общем есть над чем работать. Отдельные примеры свидетельствуют, что конкурентоспособную продукцию можем производить.
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